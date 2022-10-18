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    İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

    Stockholm, Ankara ile varılan mutabakata dair mesajlar vermeyi sürdürüyor. Billström, "NATO üyesi olmalıyız" derken, Başbakan Kristersson, "Terör örgütlerine katılım önlenecek" ifadesini kullandı.
    • 18.10.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:33
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    İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

    İsveç'in yeni Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ayağının tozuyla ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi.

    Billström, askeri ittifakın bir parçası olmak istediklerini belirterek, Türkiye ve Finlandiya ile yapılan anlaşmanın şartlarını uygulamalarının önemini vurguladı.

    İsveç'te bugün görevlerine başlayan Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye, İsveç'in NATO üyeliği başvuru sürecinde Türkiye ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

    NATO ve Türkiye açıklaması

    Dışişleri Bakanı Billström, NATO üyeliğine önem verdiklerini vurgulayarak, "İsveç Meclisi'nde bu konuda geniş bir mutabakat var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz." dedi.

    Sosyal Demokrat hükümetin uyguladığı "feminist dış politika" anlayışına da son verdiklerini belirten Billström, "feminist dış politika" terimini kullanmayacaklarını kaydetti.

    "Türkiye ile yapılan anlaşmanın maddelerini uygulamakta kararlıyız"

    İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik sorununu yaşadıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmak istediklerini söyledi.

    Jonson, "Umudum, İsveç'in Finlandiya ile yıl sonunda NATO üyesi olacağı yönünde. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın maddelerini uygulamakta kararlı." dedi.

    İsveçli Bakan Billström: Türkiye ile anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz #1

    Ankara'nın iade talepleri

    Türkiye, başta terörle bağlantılı şahıslar olmak üzere, suçluların iadesine dair taleplerin yerine getirilmesini istiyor.

    AA'nın haberine göre, Başbakan Ulf Kristersson da bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

    Başbakan Kristersson: Terör örgütlerine katılım önlenecek

    "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Daha önemli konularda anlaşmaya varabileceğimizi görmek isterim.

    Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir."


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