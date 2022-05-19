İsveçli gazeteci Nilsson: Türkiye, NATO konusunda haklı

İsveç karşısında Türkiye'nin tutumu, İskandinav ülkesindeki gazeteci tarafından yorumlandı. Ankara'nın, haklı gerekçesinin bulunduğuna dikkat çekildi.

Türkiye, İsveç'in terör örgütleriyle ilişkisi nedeniyle bu ülkenin askeri ittifaka katılmasına karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsveç tam bir terör odağıdır, terör yuvasıdır. Bunlar bize silah noktasında yaptırım da uyguladılar." dedi.

Ankara'nın kararlı duruşu, İskandinav ülkesinde yankılanmaya devam ediyor.

"Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesi var"

İsveç'te yayın yapan Dagens Industri gazetesinin politika editörü PM Nilsson, İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkan Türkiye'nin haklı gerekçelere sahip olduğunu söyledi.

Nilsson, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, "Temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması." değerlendirmesinde bulundu.

"İsveç'in dış politikasını tek bir milletvekili dikte ediyor"

Sosyal Demokrat Parti'nin, Magdalena Andersson'un başbakan seçilmesindeki ön koşulunun bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptığı "anlaşma" olduğunu belirten Nilsson, şunları ifade etti:

"Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye'de YPG/PKK ile iş birliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma, İsveç'in Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden, dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir.

"Türkiye açısından bir 'yanlış anlama' olmadığını açıkça gösteren..."



Savunulamaz olan bu anlaşma, Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin belirttiği gibi Türkiye açısından bir 'yanlış anlama' olmadığını açıkça gösteren, bilinen ve yayınlanmış bir gerçektir."

İsveç'te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, 29 Kasım 2021'de parlamentoda yapılan oylamada, tek oy farkla Başbakan seçilmişti.

"Hükümeti kurmak için PKK ile müzakere yürüttüler"

AA'nın haberine göre, oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmie Akesson, Sosyal Demokrat Parti'nin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK ile müzakere yürüttüğünü söylemişti.

Akesson, müzakerenin bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh aracılığıyla yapıldığına dikkati çekerek, "Sosyal Demokrat Parti'nin hükümeti kurmak için Kakabaveh aracılığıyla terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD ile yakın ilişkiye gireceğini gördük." ifadesini kullanmıştı.