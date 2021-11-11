İsveçli petrol şirketine, Sudan’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı

Lundin Energy petrol şirketine, 1999-2003 tarihleri arasında petrol çıkarmak için Sudanlı sivilleri bombalayıp, kaçmaları için ekinlerini yaktığı gerekçesi ile dava açıldı.

İsveç’te, petrol şirketi Lundin Energy'nin, 1999-2003 tarihleri arasında Sudan’da savaş suçu işlediği iddia edildi.

İsveç’te, Stockholm Savcılığı Lundin Energy Yönetim Kurulu Başkanı Ian Lundin ile şirketin eski üst yöneticisi Alex Schneiter'in, uluslararası hukuku ihlal ederek Sudan'da savaş suçu işledikleri şüphesiyle yargılanacağını belirtti.

Savcılık, 2010'dan beri ön soruşturması yapılan olayın, 80 bin sayfadan oluştuğunu ve açılan davanın da 1,5 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İsveç devlet televizyonu SVT, savcılığın Sudan Petrolü Avrupa Koalisyonu (ECOS) tarafından hazırlanan rapordaki suçlamalara yer verdiğine işaret etti.

PETROL ÇIKARMAK İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Raporda Lundin'in, Hartum hükümeti ile o dönemde devlet kontrolü altında olmayan güneydeki bir imtiyaz alanında petrol çıkarmak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

‘Block 5A’ olarak adlandırılan bu alanda petrol aramalarının başlamasıyla aynı dönemde korkunç bir savaşın patlak verdiği vurgulandı.

12 BİNDEN FAZLA SUDANLI EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Öte yandan, 100 sayfalık raporda ‘Block 5A’ denilen bölgede, Lundin şirketinin arama faaliyetleri yürüttüğü, 6 yıl içinde 12 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ya da açlıktan öldüğü, yaklaşık 160 bin Sudanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

SAVAŞ UÇAKLARI İLE SİVİLLER BOMBALANDI

Ön soruşturmayı yapan savcı Henrik Attorps, Lundin şirketinin arama faaliyetleri yürüttüğü bölgede ordu ve müttefik milislerinin nakliye ve savaş uçaklarıyla sivilleri bombaladığını söyledi.

“SİVİLLERİN BÖLGEDEN KAÇMASI SAĞLANDI”

Attorps, "Petrol aramasının yapılabilmesi için köylerdeki ekinler yakılarak sivillerin bölgeden kaçması sağlandı." ifadelerini kullandı.