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    İsveç'te 4 ayrı bombalı saldırı düzenlendi

    Farklı binaların girişine yerleştirilen bombalar patlatıldı. Yaşananlar, ülkenin karşı karşıya kaldığı çete savaşlarını gündeme getirdi.
    • 03.01.2023 - 12:04
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:45
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    İsveç'te 4 ayrı bombalı saldırı düzenlendi

    İsveç'in başkenti Stockholm, peş peşe düzenlenen saldırılarla sarsıldı.

    Kent, son bir hafta içinde dört ayrı bombalı saldırının hedefi oldu.

    Aftonbladet'in haberine göre, saldırılar, dört apartman hedef alınarak düzenlendi.

    Bombalar, binaların girişine yerleştirildi

    Apartmanların girişine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu, binalarda maddi hasar meydana geldi.

    Patlamalarda ölü veya yaralı olmadığı açıklandı. Polis, olaylarla bağlantısı olduğu düşünülen rap sanatçısı Jozef Wojciechowich ile 4 kişiyi gözaltına aldı.

    İsveç'te çete savaşları: Pusuya düşürüldü

    İsveç'in tanınmış çete lideri rap sanatçısı Haval Khalil, 24 Aralık 2022'de Stockholm'üm Rinkeby Mahallesi'nde pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

    19 yaşındaki ünlü rap sanatçısı Einar da Ekim 2021'de evinin önünde silahlı saldırı sonucu katletilmişti.

    İsveç te 4 ayrı bombalı saldırı düzenlendi #1

    Polis: Öç almak için yapılmış olabilir

    Stockholm Polis Basın Sözcüsü Nils Einar, son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, Khalil'in öcünü almak için yapılmış olabileceğini söyledi.

    İsveç te 4 ayrı bombalı saldırı düzenlendi #2

    2022'de 403 silahlı saldırı

    Öte yandan ülkede geçen yıl 403 silahlı saldırı gerçekleşti; bu saldırılarda 63 kişi öldü, 120 kişi yaralandı.

    AA'nın aktardığına göre, 2021'de ise 344 kişi silahlı saldırıya uğramış; 48 kişi ölmüş, 115 kişi yaralanmıştı.


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