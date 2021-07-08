İsveç’te 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

İsveç’in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle kalkışın ardından düştü.

Uçağın içinde 9 kişi olduğu bildirildi.

''TAM BİR KAZA''

Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.