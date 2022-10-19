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    İsveç'te Çevre ve İklim Bakanlığı kaldırıldı

    Başbakan Kristersson hükümeti, bakanlığı alt departmana dönüştürdü. Karara tepkiler, çığ gibi büyüdü.
    • 19.10.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:21
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    İsveç'te Çevre ve İklim Bakanlığı kaldırıldı

    İsveç'te bakanlık düzenlemesi, tepkilere yol açtı.

    Yeni hükümet, Çevre ve İklim Bakanlığı'nı Enerji Bakanlığı'na bağladı.

    Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün Meclis'te, sağ blok hükümette görev alacak 24 bakanın isimlerini açıkladı.

    Çevre ve İklim, alt departmana dönüştürüldü

    Yeni kabinede Çevre ve İklim Bakanlığı'nın, Enerji Bakanlığı'na alt departman olarak bağlanması tepkilere yol açtı.

    Eski Çevre ve İklim Bakanı ve Yeşiller Partisi Eş Başkanı Per Bolund, Twitter hesabından, "50 yıldır ilk defa İsveç'te bağımsız bir Çevre ve İklim Bakanlığı olmayacak." paylaşımında bulundu.

    "Yıkıcı sonuçları olan tarihi bir karar"

    Bolund, "Bu hükümetin çevreye ve iklime ne kadar az değer verdiğini daha net şekilde anlatmak mümkün değil. Bu, çevre sorunları için yıkıcı sonuçları olan tarihi bir karardır." değerlendirmesinde bulundu.

    Yeşiller Partisi Milletvekili Pär Holmgren de çevre ve iklim fonlarından büyük ekonomik kesintiler beklediklerini ve bunun iklim politikaları üzerinde yıkıcı etkisi olacağı endişesini taşıdığını söyledi.

    İsveç te Çevre ve İklim Bakanlığı kaldırıldı #1

    "Çevre politikası 50 yıl geriye gitti"

    AA'nın haberine göre, Stockholm Çevre Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Çevre Bakanı Isabella Lövin de İsveç'teki çevre politikasının 50 yıl geriye gittiğini savundu.

    İsveç'te yeni hükümette çevreden sorumlu bakan olarak atanan 26 yaşındaki Romina Pourmokhtar, Enerji Bakanı Ebba Bush'a bağlı görev yapacak.


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