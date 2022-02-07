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    İsveç’te, çocukları alınan Müslüman ailelerden protesto

    Çocukları ellerinden alınan aileler, parlamento binası önünde bir araya gelerek sosyal hizmetler kurumunu protesto etti. Aileler, bazı çocukların pedofil ailelere verildiğini ileri sürdü.
    • AA
    • 07.02.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 17:05
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    İsveç’te, çocukları alınan Müslüman ailelerden protesto

    İsveç'in başkenti Stockholm'de çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, Parlamento önünde bir araya gelerek sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

    Aileler, hükümetin duruma el koymasını çocuklarının geri verilmesini istedi.

    Göstericiler, ellerinde ‘Çocuklarımızı geri verin’, ‘Yavrularımız elimizden alındı, haksızlığa maruz kaldık’, ‘Adalet istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıdı.

    “ÇOCUKLARIMIZ PEDOFİL AİLELERE VERİLDİ"

    Burada grup adına yapılan açıklamada, çocukların çoğunluğunun istenmeyen ailelere verildiği belirtildi. Açıklamada, "Bazı çocuklarımız pedofil ailelere verildi. Cinsel şiddete uğrayan, koruyucu aile tarafından çıplak resimleri çekilip sosyal medyada yayınlanan çocuklarımız var. Adalet istiyoruz, çocuklarımızı bize vermiyorsanız uygun ailelere verin." ifadeleri kullanıldı.

    SOSYAL HİZMETLER KURUMU AÇIKLAMA YAPTI

    2017'de 5 çocuğu alınan Suriyeli Diab Talal ve eşi Amal Şeyho da gösteride hazır bulundu.

    Çocukları ellerinden alınan bazı anneler gösteri sırasında gözyaşlarını tutamadı.

    Öte yandan sosyal hizmetler kurumu tarafından yapılan açıklamada ise çocuklara kötü davranıldığı ve şiddet uygulandığı için çocukların ailelerden alındığı iddia edildi.

    İsveç’te, çocukları alınan Müslüman ailelerden protesto #1


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