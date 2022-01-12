İsveç'te, elektrik zammından etkilenen vatandaşlara devlet desteği

Elektrik fiyatlarının artmasının ardından hükümet, 3 ay süre ile soğuktan etkilenen vatandaşlara hane başı 220 dolar, toplamda 661 milyon dolar yardım yapılacağını açıkladı.

İsveç’te artan elektrik fiyatlarının ardından soğuktan daha çok etkilenen bölgelerde vatandaşlara yardım yapılacağı açıklandı.

İsveç’te, elektrik faturalarına gelen zamdan 1,8 milyon hane etkilendi.

Hükümet, geçtiğimiz aralık ayı da dahil olmak üzere, vatandaşlara hane başı 220 dolar yardım yapılacağını açıkladı.

Her haneye 3 ay boyunca 220'şer dolar yardımda bulunulacağını bildiren yetkililer, toplamda vatandaşlara 661 milyon dolar yardım yapılacağını dile getirdi.

“OLAĞAN DIŞI DURUMLARA OLAĞAN DIŞI ÖRNEK”

İsveç Maliye Bakanı Mikkel Damberg yardım kararına ilişkin, “Olağan dışı durumlar için olağan dışı önlemler alıyoruz.” dedi.

İsveç Enerji Bakanı Khashayar Farmanbar ise vatandaşların ekonomik olarak endişeye düşmekte haklı olduklarını söyledi.

EVDEN ÇALIŞMA, ISINMA İHTİYAÇLARINI ARTIRDI

Soğuktan ve elektrik faturalarına gelen zamdan etkilenen vatandaşlar, pandemi nedeniyle evden çalıştıklarını ve bu durumda ısınma ihtiyaçlarının da daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, bu ay gelen elektrik faturalarının geçen aya göre iki kat yükseldiğini belirtti.

İsveç’te ithal edilmeyen elektriğin büyük bir çoğunluğu ülkenin kendi hidroelektrik enerji santrallerinden sağlanıyor.