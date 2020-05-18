Stockholm'ün Upplands-Bro Belediyesi'nde, korona önlemleri kapsamında Tengai adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girmeye başladı.

Koronavirüs sebebiyle dünyanın birçok yerinde çeşitli önlemler alınırken, İsveç ise işe alım mülakatlarında yeni bir uygulamaya geçti.

'ROBOTLU MÜLAKAT'

Ülkede işe alım mülakatında, Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH) tarafından yapay zeka ile geliştirilen robot kullanıldı.

Upplands-Bro Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Havva İlhan, yaptığı açıklamada, 2019'da belediyenin robot yardımıyla ilk işe alımı yaptığını belirterek, ''Robotun yeni versiyonu, koronavirüse karşı iş başvurusu yapanların yüz yüze mülakatlarında kullanılmaya başlandı.'' dedi.

İsveç'te iş başvurusunda robotlu mülakat devri

40 DİLDE MÜLAKATA GİREBİLİYOR

Üç robotla iş alımların başladığını belirten İlhan, robotların salgının koronaviüs salgınından başka, ayrımcılığın ve kayırmacılığın önüne geçilmesi için büyük bir fırsat olduğunu değerlendirdi.

İlhan, robotların 40 dilde mülakata girebildiğini bildirdi.