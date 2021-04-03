İsveç’te İslamofobi raporu: En çok başörtülüler saldırıya uğruyor

İsveç’te İslamofobi raporu: En çok başörtülüler saldırıya uğruyor

Hükümete sunulan İslamofobi raporunda, Müslümanların sıklıkla tehdit ve tacize maruz kaldığı, ayrıca nefret ile karşılaşmamak için siyasete girmedikleri vurgulandı.

İsveç Suç Araştırma Konseyi 2016-2018'de İslamofobik saldırıya uğrayan 500 kişinin raporunu hükümete sundu.

Sunulan raporda saldırıya uğrayanların tehdit ve taciz edildikleri ifade edildi.

Ayrıca en çok saldırıya uğrayanların başörtülü kadınlar olduğu vurgulandı.

“HER MÜSLÜMAN SALDIRIYA UĞRAYABİLİR”

Konseyin araştırmacısı Johanna Olseryd, "Saldırıya uğrayanlarda belirli bir Müslüman tipi yok. Her Müslüman saldırıya uğrayabilir. Dini kıyafetler giyen ve Müslümanlığı ile medyada ön plana çıkanlara ise saldırı olasılığı daha artıyor. Müslüman kadınlar başörtüsü takmalarından dolayı, sokakta ve sosyal medyada sıkça İslamofobik saldırıya uğruyor." ifadelerini kullandı.





“SİYASETE GİRMİYORLAR”

Konseyin diğer araştırmacısı Lisa Wallin, Müslümanların siyasetten uzak kaldıklarını, çünkü İslamofobik nefret saldırısına maruz kalmaktan korktuklarını ifade etti.

“YÜZLERİNE TÜKÜRÜLÜP HAKARETE MARUZ KALIYORLAR”

Yeşiller Partisi Eş Başkanı ve Eşitlik Bakanı Marta Stenevi de raporla ilgili değerlendirmesinde şu ifedeleri kullandı:

"Müslüman kadınların nasıl saldırıya uğradığı, başörtüsünün nasıl zorla çıkarılıp yerlere atıldığı, yüzlerine tükürülüp hakaretlere maruz kaldığı raporda yer alıyor. Bunları dehşet verici buluyorum ve daha kapsamlı bir raporla hükümetin bu konuda ivedilikle çalışmasını uygun buluyorum."