İsveç'te işten çıkarılan başörtülü kadına tazminat ödenecek

Belediyenin yaşlı evinde çalışan başörtülü kadının ayrımcılığı uğradığı belirlendi. Belediyenin, işten çıkarmak istediği kadına 70 bin kron tazminat ödemesine hükmedildi.

İsveç’in Norrland bölgesinde, belediyenin yaşlı evinde Müslüman bir kadın, başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradı.

Kadından başörtüsüz çalışması, aksi takdirde işten çıkarılacağı söylendi.

Yaşanan olayın ardından yapılan inceleme kapsamında, kadının ayrımcılığa uğradığı tespit edildi.

Belediyenin tazminat ödemesine karar verildi

AA’nın haberine göre; İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından başörtüsüz çalışmasının istendiği ve aksi taktirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldığı bildirildi.

Kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesinde kadar verildi.