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    İsveç'te işten çıkarılan başörtülü kadına tazminat ödenecek

    Belediyenin yaşlı evinde çalışan başörtülü kadının ayrımcılığı uğradığı belirlendi. Belediyenin, işten çıkarmak istediği kadına 70 bin kron tazminat ödemesine hükmedildi.
    • 22.05.2022 - 14:30
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    İsveç'te işten çıkarılan başörtülü kadına tazminat ödenecek

    İsveç’in Norrland bölgesinde, belediyenin yaşlı evinde Müslüman bir kadın, başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğradı.

    Kadından başörtüsüz çalışması, aksi takdirde işten çıkarılacağı söylendi.

    Yaşanan olayın ardından yapılan inceleme kapsamında, kadının ayrımcılığa uğradığı tespit edildi.

    Belediyenin tazminat ödemesine karar verildi

    AA’nın haberine göre; İsveç Ayrımcılık Ombudsmanının yazılı açıklamasına göre, Norrland bölgesinde belediyenin yaşlılar evinde çalışan Müslüman kadından başörtüsüz çalışmasının istendiği ve aksi taktirde işten çıkarılacağı uyarısı yapıldığı bildirildi.

    Kadının işten çıkarılmasının durdurulmasına ve belediyenin yaklaşık 70 bin kron tazminat ödemesinde kadar verildi.

    İsveç te işten çıkarılan başörtülü kadına tazminat ödenecek #1


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