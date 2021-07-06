Dumanların yükseldiği dairede yaşayan kadın komşusunu kurtaran 15 yaşındaki çocuk, ülkede kahraman ilan edildi.

İsveç'in Göteborg kentindeKİ Hammarkullen bölgesinde bir dairede yangın çıktı.

15 yaşındaki Bosnalı Jasmin Osmanovic, evde mahsur kalan komşusunun yardımına koşarak pencereden çıkmasını sağladı.

"TEREDDÜT ETMEDEN TIRMANDIM"

İsveç devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Osmanovic, yangın çıkan evde dumanlar içindeki daireden yardım çığlığı duyduğunu belirtti.

Osmanovic, "Yangın yeni çıkmıştı, dairenin penceresinden dışarı yoğun duman çıkıyordu. Hiç tereddüt etmeden evin dış cephesinden ikinci kata tırmandım ve kadını kollarından tutarak pencereden aşağı sarkıttım, aşağıda bekleyenler de kadını kurtardı." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Yangından kurtulan Somali asıllı Ikram Isse Mahamed isimli kadın da hayatını kurtardığı için Osmanovic'e teşekkür etti. Osmanovic'in, Mahamed'i kurtarma görüntüleri, sosyal medyada en çok izlenen ve paylaşılan video oldu.

İsveç'te komşusunu yangından kurtardı, 'kahraman' ilan edildi

ÜLKENİN 'KAHRAMAN'I OLDU

Kurtarma görüntülerinin yayınlanmasından sonra Osmanovic, ülkede kahraman ilan edildi.