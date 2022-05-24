İsveç'te koronavirüs aşısının 5'inci dozu tavsiye edildi

Ülkedeki Halk Sağlığı Müdürlüğü, belirli kategorilerde bulunanlara çağrı yaptı.

İsveç'te koronavirüs salgınına ilişkin aşı önerisi devam ediyor.

İsveç Halk Sağlığı Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşinci doz önerisi

65 yaş ve üzerindekilerin yanı sıra ciddi sağlık problemi olanlar ve hamilelere de koronavirüs aşısının 5. dozunun önerildiği belirtildi.

Halk Sağlığı Müdürü Karin Tegmark Wisell, 65 yaşının altında olan ve koronavirüs aşısının 3'üncü dozunu yaptıranlarda hastalık riskinin çok az olduğunu ifade etti.

Pandemi bilançosu

İsveç'te pandemi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 940'a, vaka sayısı 2 milyon 506 bin 607'e yükseldi.

AA'nın haberine göre, ülkede, koronavirüse yönelik kısıtlamalar 9 Şubat'ta tamamen kaldırılmıştı.