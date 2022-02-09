İsveç'te koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

Halk Sağlığı Ajansı, ülkede bugün itibarıyla bütün kısıtlamalara son verildiğini duyurdu.

Koronavirüs salgını döneminde İsveç'te radikal bir karara imza atıldı.

İsveç Halk Sağlığı Ajansı, koronavirüse yönelik tüm kısıtlamaları bugün itibarıyla kaldırdı. Koronavirüs testlerinin de sonlandırıldığı açıklandı.

"KORONAVİRÜS TESTLERİNİ SONLANDIRDIK"

Devletin maliyeti nedeniyle koronavirüs testlerini sonlandırdığını aktaran Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Karin Tegmark Wisell, "Haftalık koronavirüs testlerinin devlete maliyeti 55 milyon dolar, aylık maliyeti ise 220 milyon dolar, bu nedenle koronavirüs testlerini sonlandırdık." ifadesini kullandı.

TEST ÜCRETLERİYLE İLGİLİ KARAR

Bugünden itibaren sadece sağlık çalışanlarının ücretsiz koronavirüs testi yaptırabileceğini kaydeden Wisell, kendi isteği ile ülke dışına çıkmak için koronavirüs testi yaptıracakların ücretlerinin devlet ve sigortalar tarafından ödenmeyeceğini kaydetti.

DİJİTAL SEYAHAT KARTI ÖNLEMİ KALDIRILDI

Öte yandan İsveç, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelenlerden istediği dijital seyahat kartı, aşı belgesi ya da test gibi önlemlerin hepsini bugün itibarıyla sonlandırdı.

Halk Sağlığı Ajansı'nın açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 244'e, vaka sayısı 2 milyon 354 bin 455'e yükseldi.

FİNLANDİYA 1 MART OLARAK BELİRLEDİ

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkede koronavirüse yönelik kısıtlamaların 14 Şubat'ta gevşetileceğini, 1 Mart itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

İskandinav ülkelerinden ilk olarak Danimarka, 1 Şubat'ta koronavirüs kısıtlamalarını tamamen kaldırırken, Norveç de 19 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırılacağını duyurmuştu.