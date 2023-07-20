İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İsveç'te Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırılar düzenlendi.
Başkent Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı.
21 Ocak 2023 tarihinde yaşanan skandal olay sonrasında tepkiler üst üste geldi.
NATO'ya girebilme sürecine Türkiye'nin vetosuna takılan İsveç bu süreçte askıya alındı.
Olay hakkında son bir gelişme daha yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çirkin saldırıyı gerçekleştiren Danimarkalı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan için harekete geçti.
Paludan hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma devam ederken yeni bir hamle geldi.
Hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde Danimarkalı Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden "ifade alınmasına yönelik yakalama" kararı talep etti.
Talebi değerlendiren mahkeme, Paludan hakkında yakalama kararı çıkardı.