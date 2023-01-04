İsveç’te kurye, bebeğin üzerine 10 kiloluk koli bıraktı

Bebeğini uyuması için arabasıyla birlikte kapıya bırakan anne, döndüğünde arabanın üzerine koli bırakıldığını gördü. O anı sosyal medya hesabından paylaşan kadın, "Tanrı'ya şükür bebek iyi" dedi.

İsveç'te yaşanan olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir sosyal medya fenomeni tarafından paylaşılan olayda, ismi açıklanmayan anne, bebeğini çocuk arabasıyla evin dışına bıraktı.

Uyuması için bırakılan bebeğinin yanına bir süre sonra geldiğinde, gördükleri karşısına şaşkına döndü.

"Uyuyan bir bebeği 10 kilogramlık bir koli ile pusetinde ezdiniz"

DHA'nın aktarımına göre; anne, bebek arabasının üstünde sipariş verdiği 10 kiloluk paketin bırakıldığını gördü.

O anları sosyal medya hesabında paylaşan kadın, "Tebrikler, uyuyan bir bebeği 10 kilogramlık bir koli ile pusetinde ezdiniz ve utanmadınız. Tanrı'ya şükür bebek iyi! Bir daha asla!” ifadelerini kullandı.

"Çok daha ciddi sonuçları olabilirdi"

‘Bloggbevakning’ adlı hesabın sahibi fenomen, olayın geçen hafta gerçekleştiğini ifade ederek “Neyse ki bebeğe bir şey olmadı ancak koli bebek arabasının üzerine farklı bir şekilde yerleştirilmiş olsaydı, bunun çok daha ciddi sonuçları olabilirdi.” dedi.

Ağlayarak özür diledi

İsveç basınına konuşan kargo firmasının sözcüsü, kuryenin paketi kuru bir yere bırakmak istediğini, ön kapının yanında bulunan çocuk arabasının uygun olacağını düşündüğünü ve bebeği görmediğini söyledi.

Anne ise daha sonra sosyal medyadan başka bir paylaşım yapıp, kuryenin kendisine çiçek ve çikolata getirerek gözyaşları içinde özür dilediğini açıkladı.