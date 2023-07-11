İsveç'te NATO'ya üyelik için farklı görüşler ortaya çıktı İskandinav ülkesinde katılımı destekleyenler kadar, üyeliğe karşı olanlar da var.

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NATO zirvesine ev sahipliği yapan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Türkiye ile İsveç arasında kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de hazır bulunduğu toplantıda İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Stockholm'ün askeri ittifaka katılım başvurusunu ele aldı.

Söz konusu katılıma yeşil ışık yakan Ankara, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve AB'ye üyelik süreci konularında İsveç'ten aktif destek alacak.

İsveç'te farklı sesler

İsveç siyasetinden karar sonrası farklı sesler yükseldi. İskandinav ülkesindeki SVT televizyonunun aktardığına göre, alınan karar, İsveçli siyasetçilerin çoğunluğu tarafından destekleniyor.

"Tarihi bir gün"

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile İsveç'in NATO üyeliği konusunda anlaşmaya vardık." dedi.

Savunma Bakanı Pal Jonsson, "Bu, hem İsveç'in hem de NATO'nun güvenliğini güçlendirecek. Güzel olduğu kadar tarihi bir gün." ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, "Ülkemiz için önemli ve hoş bir mesaj." değerlendirmesinde bulundu.

Karşı çıkanlar da var

İsveç'in NATO'ya katılımını destekleyenler kadar karşı çıkanlar da oldu.

Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, parti olarak İsveç'in NATO'ya katılmaması konusunda kararlı olduklarını ifade ederken şunları söyledi:

Riksdag'da (İsveç'in yasama organı) partiler arasında NATO üyeliği için çoğunluk olmasına her zaman saygı duyduk. NATO'nun ne kadar kötü çalıştığını gösterirken üye olma süreci daha iyi ele alınabilirdi.

"Temkinli bir şekilde olumluyuz"

İsveç Demokratları'ndan yapılan açıklamada, "Tarihi bir zirvede tarihi bir karar hakkında temkinli bir şekilde olumluyuz." denildi.

Açıklamada, "Üçlü anlaşmanın şartlarının yerine getirilmesi ve İsveç tarafından halihazırda yapılmış olanlara ek olarak İsveç mevzuatında yeni değişiklikler içeren yeni taahhütler içermemesi önemli olmuştur." ifadelerine yer verildi.

"İsveç, NATO'yu güçlendiriyor"

Hıristiyan Demokratlar, "Hükümet iyi iş çıkardı. Şimdi İsveç, NATO'yu güçlendiriyor." dedi.

Merkez Partisi lideri Muharrem Demirok, "Vilnius'taki zirveden güzel haberler var. İsveç'in yeri NATO." şeklinde konuştu.