İsveç'te PKK destekçisi vekil Kakabaveh ile ilişkilerin kesilmesi önerildi

Hükümetten, Kakabaveh'in isteklerine boyun eğmemesi istendi. Açıklamada, "Hükümet istifa etmesin, Adalet Bakanı görevden alınsın" denildi.

İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK destekçisi olmakla bilinen bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh tartışma konusu oldu.

Kakabaveh, NATO için Stockholm yönetimine Türkiye'ye karşı baskı yapmakla eleştiriliyor.

"İsveç'in güvenlik ve NATO politikasını rehin aldı"

Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, eli kanlı örgüt yanlısı Kakabaveh'in, İsveç'in güvenlik ve NATO politikasını rehin aldığı konusunda uyardı.

Ayrıca, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önerisi, İsveç'in TV4 kanalında tartışıldı.

Hükümetin Kakabaveh'in isteklerine boyun eğmemesi için öneri sunan Busch, şunları söyledi:

"Hükümet, Kakabaveh ile yapılan anlaşmalardan kurtulacak"

"Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un gensoru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın.

Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gensoruya destek vermeyeceğiz. Kakabaveh ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükümet kurtulacak."

(Amineh Kakabaveh)

Başbakan: Teklifi ciddiye alıyoruz

Başbakan Andersson da teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, ciddiye aldıklarını ve düşüneceklerini kaydetti.

Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Magdalena Andersson'dan, Kakabaveh ile ilişkileri kesmesi isteniyor.

Johansson aleyhinde oy kullanacak

Terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh de devlet televizyonu SVT'ye 2 Haziran'da verdiği beyanatta, hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istemişti.

Hükümetten istediği tavizleri alamayan Kakabaveh, DN gazetesine yaptığı yeni açıklamada da hükümetin kendisine verdiği sözü tutmadığını ve salı günü yapılacak gensoru oylamasında Johansson aleyhinde oy kullanmaya hazırlandığını aktardı.



(Ebba Busch)

"İsveç'in güvenliği, Kakabaveh'e bağlı olmamalı"

Aftonbladet gazetesine göre, Kabahaveh, bugün son kez Sosyal Demokrat Parti ile bir araya gelip, görüşmeler yapacak.

İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi Michael Sahlin, İsveç'in uluslararası güvenliğinin Kakabaveh'in çözümlenemez anlaşmasına bağlı olmaması gerektiğine işaret ederek, ülkenin kendi çıkarlarını düşünmesi gerektiğine vurguladı.

(Morgan Johansson)

Johansson hakkındaki gensoru önergesi

AA'nın aktardığına göre, kamuoyunda, "İsveç'in çıkarları mı önemli, yoksa örgütlerin çıkarları mı?" şeklinde sorularla karşılaşan Kakabaveh'in, İsveç Meclisi'ni tıkaması sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu.

Meclis'teki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti.

Başbakan Andersson, Johansson hakkında verilen gensoru Meclis'te kabul edilirse, hükümet olarak istifa edeceklerini açıklamıştı.



(Magdalena Andersson)

Kakabaveh'in desteğiyle başbakan seçildi

İsveç'te kasım ayında Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh'in imzaladığı anlaşma

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.

Salı günü yapılacak gensoru önergesinde de Kakabaveh'in tek oyunun belirleyici olacağına kesin gözüyle bakılıyor.