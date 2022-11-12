Petrol
95.78
2.25%
Euro
19.2202
1.95%
Dolar
18.5449
0.30%
Altın
1.054
1.05%
Borsa
4456
0.00%
Bitcoin
322.810
0.39%
BTXN Coin
6.88
-13.13%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    İsveç’te PKK yandaşları yine sokakta

    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.
    • 12.11.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsveç’te PKK yandaşları yine sokakta

    Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler, Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı.

    İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

    İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Kristerssson, terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istediklerini ve gereken adımları atacaklarını söylemişti.

    Bu yönde adımlar atması beklenen İsveç'te, terör örgütü PKK yandaşları rahat durmuyor.

    Terör örgütü yandaşları gösteri yaptı

    Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

    Terörist başının posteri açıldı

    PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

    Polis eşliğinde yürüdüler

    Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

    İsveç’te PKK yandaşları yine sokakta VİDEO

    İsveç’te PKK yandaşları yine sokakta #1

    Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor.

    Yeni yasa sonrası İsveç'in tavrı merak ediliyor

    1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

    İsveç’te PKK yandaşları yine sokakta #2


    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşü soruları yanıtladı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan dönüşü soruları yanıtladı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Antalya'da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti
    3. Sayfa

    Antalya'da kanalizasyonda bulunan cesetin kimliği netleşti

    Görüş Bildir