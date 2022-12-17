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    İsveç'te PKK yandaşlarından izinsiz gösteri

    İsveç'te PKK yandaşlarından izinsiz gösteri

    Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, bir köprünün üzerinde PKK/YPG'yi simgeleyen büyük bez parçası astı.
    • 17.12.2022 - 01:10
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    İsveç'in başkenti Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçaları salladı.

    21 Ocak çağrısı yapıldı

    AA'nın haberine göre; izinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi.

    İsveç te PKK yandaşlarından izinsiz gösteri #1

    İsveç te PKK yandaşlarından izinsiz gösteri #2

    İsveç Dışişleri Bakanı: "Türkiye'nin meşru nedenleri var"

    İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinde yayınlanan Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nı şu fadelerle değerlendirmişti:

    "Her ülkenin teröre karşı kendini savunma hakkı vardır ve bu hak Türkiye'yi de kapsıyor. Bölgede terör örgütü DEAŞ'la mücadele önemli fakat Türkiye, yıllardır teşhir edilmiş ve teröre karşı kendini savunmak için meşru nedenleri olan bir ülkedir. İsveç hükûmeti de bu savunmanın ölçülü yapılması gerektiğine inanıyor."

    İsveç te PKK yandaşlarından izinsiz gösteri #3

    "Terör örgütünün açıklamalarına güvenmiyoruz"

    İstanbul'daki saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğuna dair Türk hükûmetinin açıklamasına güvendiğini vurgulayan Billström, terör örgütünün açıklamalarına güvenmediğini kaydetti.


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