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    İsveç'te PKK/PYD yandaşları terör eylemi yaptı

    İsveç'te PKK/PYD yandaşları terör eylemi yaptı

    Stockholm'de ki meydanlarda toplanan bir grup PKK/PYD yandaşı, ellerindeki terör paçavralarıyla sloganlar atarak yürüyüş yaptılar.
    • 22.05.2022 - 01:38
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 01:40
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    İsveç Stockholm'de toplanan terör yanlıları Norra Bantorget Meydanı'nda bir araya geldi.

    Grup daha sonra Sosyal Demokrat Parti binası önüne kadar yürüdü.

    "İsveç, Türkiye'nin isteklerini kabul etmesin" sloganları

    Terör örgütü PKK/PYD'yi simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç'in NATO'ye girmemesini ve İsveç'in Türkiye'nin isteklerini kabul etmemesini istedi.

    Gösteride terör yandaşları, "Hepimiz PKK'lıyız" sloganı attı.

    Polisin müdahale etmediği, 200 kişinin katıldığı izinsiz gösteri olaysız bitti.

    İsveç te PKK/PYD yandaşları terör eylemi yaptı #1

    Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde terör örgütünün faaliyetlerine vurgu yapmıştı

    AA'nın haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alınmıştı.

    İsveç'te PKK/PYD yandaşları terör eylemi yaptı - Video

    İsveç'teki FETÖ terör örgütü varlığı

    Türkiye'nin, İsveç'in terör örgütü PKK/YPG/PYD güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarından rahatsızlık duyduğunu uzun zamandır dile getirdiğini belirten Erdoğan, FETÖ terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyet ve faaliyetlerinin de sürdüğüne dikkati çekmiş ve İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini vurgulamıştı.

    İsveç te PKK/PYD yandaşları terör eylemi yaptı #2

    İsveç te PKK/PYD yandaşları terör eylemi yaptı #3


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