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    İsveç'te silahlı saldırı

    İsveç’in Kristianstad kentinde silah saldırı sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 18:47
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    İsveç'te silahlı saldırı

    İsveç’in Kristianstad kentinde yer alan Nsby bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

    İsveç basını, yerel saatle 15.40 sıralarında polisin birden fazla silah sesi duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye geldiğini belirtirken, olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiğini aktardı.

    ÖLÜ VE YARALI SAYISI NETLİK KAZANMADI

    İlk belirlemelere göre en az 2 kişinin yaralandığı bildirilirken, yaralıların farklı noktalarda bulunduğu açıklandı.

    Ölü ve yaralı sayısı henüz netlik kazanmadı. Bölge, polis tarafından güvenlik kordonuna alınırken, geniş çaplı operasyon başlatıldı.

    İsveç te silahlı saldırı #1

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