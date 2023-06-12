İsveç'te skandal karar: Polisin Kur'an-ı Kerim yakma yasağı kaldırıldı Yüksek Mahkeme, İslam'ın kutsal kitabını yakma girişimlerine ilişkin yasak kararına karşı adım attı.

AA

İskandinav ülkesi İsveç, her geçen gün yeni skandallarla anılıyor.

Daha önce aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yaktığı ve büyük tepkilere yol açan ülkede alınan son karar da tepki çekecek türden.

Polisin yasak kararı iptal edildi

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, şubatta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesi'nin bu kararının onaylandığı duyuruldu.

Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istedi.

Kur'an-ı Kerim'i hedef alma girişimleri

İsveç'te şubatta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti.

Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.

Yüksek Mahkeme'ye taşındı

İsveç İdare Mahkemesi, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti.

Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.