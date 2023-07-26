İsveç'te solcu siyasetçilerin PKK terör örgütü ile ilişkileri PKK terörü ile mücadelede Türkiye'nin çizgisine yaklaşan İsveç'te Insight24 yazarı Christian Peterson, ülkedeki PKK'lı teröristler ve sol siyasetçiler arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kaleme aldı

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında güvenlik kaygıları nedeniyle NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'in katılım süreci devam ediyor.

Sürecin başında terör örgütü PKK'ya verilen barınma ve örgütlenme desteği nedeniyle Türkiye tarafından veto edilen başvuru girişimi geçtiğimiz günlerde Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde alınan taahhütler ve Türkiye'ye AB üyeliği yolunda tam destek sözüyle tatlıya bağlandı.

Bu kapsamda İsveç yönetimi terör örgütü PKK'ya karşı tavrını gözle görüşür şekilde değiştiriyor.

Bu değişim yerel İsveç medyasında da dikkat çekiyor.

İsveç'teki PKK'lı teröristleri ve sol kökenli savunucularını inceleyen Insight24'ün yazarı Christian Peterson ayrıntılı bir yazı kaleme aldı.

Terör örgütü PKK'nın, İsveç'te de yoğun bir sivil suç uyguladığını, buna rağmen aşırı sol ve geleneksel solun bir kısmının utanmadan PKK'yı desteklediğini belirten Peterson tüm ayrıntılarıyla PKK ve solcu politikacıların ilişkilerini yazdı.

İşte o yazının çarpıcı bölümleri;

Son zamanlarda, İsveç hükümeti terör örgütü PKK'ya karşı harekete geçme sözü verdi.

PKK uzun bir süredir Türkiye'de sivillere karşı çeşitli terör eylemleri gerçekleştirirken örgüt İsveç'te geleneksel suç işliyor. Sadece bir ay önce, PKK'nın borç tahsildarlarından biri, ağırlaştırılmış haraç teşebbüsü, ağırlaştırılmış silah suçu ve ağırlaştırılmış terörü finanse etmeye teşebbüs suçlarından mahkûm edilmiş bunun sonucunda hapis cezası ve ömür boyu sınır dışı edilme cezası verilmişti.

Bu olaylara rağmen, etnik haklar, "ifade özgürlüğü" ve demokrasi bahanelerinin terörist damgalı milislere desteği savunmak için kullanıldığı aşırı sol çevrede PKK'ya destek çığ gibi arttı.

Bu yazıda İsveç aşırı solunun PKK'ya desteği nasıl örgütlediğini ve kimlerin kampanyaya katılmayı seçtiğini anlatacağız. Ortak bir hareket noktası olarak sosyalizm ile yaşam tarzı suçlularından kadınları taciz edenlere ve şiddet suçlularına kadar her şeyle ilgili. Sonunda, en endişe verici şeye, Sol Partinin bir dizi milletvekili ve milletvekiline olan bağlantısına daha yakından bakıyoruz.

"Restoran sahipleri silahla tehdit ediliyor"

Restoran sahipleri PKK'lılar tarafından silahla tehdit ediliyor: "Cehennem Meleklerinden farkları yok."

11 Ocak 2023 Çarşamba akşamı silahlı bir PKK'lı, Stockholm'de küçük bir spor barına girecekti. Garson kız Kürt kökenli olduğu için silahlı milislerin görüş alanına girmişti.

Restoran sahibi mutfaktan yeni çıktığı için barın arkasından kısa boylu bir adam öne çıktı. Adı Yahya Güngör olan adam, PKK'nın koruma faaliyetleri tarafından gönderilmiş ve yardımına keskin dolu bir silah getirmişti.

PKK'nın mafya benzeri yöntemlerinin amacı, milislerin Türkiye'deki maliyetli savaşını finanse etmek için Kürt göçmenlerden para toplamaktır. Agresif bir tavır sergileyen Yahya Güngör, restoran sahibini mekanın girişine kısa bir mesafeden götürür ve dolu silahını garsona doğrultarak daha sonra bir el ateş eder.

Politik olarak aktif olmadığını ve PKK ile ilgilenmediğini belirten restoran sahibi, "Sana bir kuruş vermem. Yine de Kürt’üm ama PKK değilim." Bunun üzerine Yahya Güngör, garsonu tehdit etti: "Bizim elimizden ne geliyor biliyor musun, PKK'yı nasıl inkâr edersin?"

Restoran sahibinin bir meslektaşı dışarı çıktı ve Yahya Güngör daha da saldırganlaştı ama sonunda mekânı terk etti.

Bu, restoran sahibinin PKK'nın İsveç'teki alacak tahsildarları tarafından ilk kez tehdit edilişi değildi. Diğer şeylerin yanı sıra restoran sahibi Stockholm dışındaki bir sanayi bölgesindeki et tedarikçisini ziyaret ettiğinde 100.000 SEK isteyen bir adam tarafından tehdit edilmişti.

Restoran sahibi daha önce ailesi tarafından çeşitli Kürt derneklerini ziyaret etmeye zorlanmış ve hepsi ondan para talep etmişti. Çeşitli kuruluşların tüm sürekli temas girişimlerini şantaj olarak deneyimledi ve bu onun para bağışlamakla daha az ilgilenmesine neden olan bir şeydi.

Restoran sahibi, terörist damgalı milisleri finanse etmek istemediği için ailesinin yarısıyla konuşamayacağını söylüyor. Adam, PKK'nın İsveç'te mafya gibi çalıştığını, parmağını uzatırsan Kürt'sen elini kesip kafe işleteceklerini, başka türlü para kazanacaklarını biliyordu:

"Ne istersen ver, 1000 alırsın, hayır 5000 verirsin, maaş verirsin diye duydum. Para vermemenin işe yaradığını öğrenin. Onların Cehennem Meleklerinden ve faizle borç verenden hiçbir farkı yoktur.” Restoran sahibi ekliyor: "Yurttaşlarına gidiyorlar, gidiyorlar, İsveç'e, Yugoslavya'ya asla gitmezler. Anlıyor musunuz. PKK'yı bildiklerini ve bildikleri yere gidiyorlar. İnsanlar sanki PKK veya parti kelimesini duyunca korkuyorlar çünkü kendilerininkinin olduğunu biliyorlar."

Restoran sahibini tehdit eden PKK infazcısı Yahya Güngör, 6 Haziran 2023'te nitelikli gasp teşebbüsü, nitelikli silah suçları, nitelikli teröre finansmana teşebbüs suçlarından mahkum oldu. Ceza dört buçuk yıl hapis, 32.800 SEK tazminat ve ömür boyu Türkiye'ye sınır dışı edildi.

İskandinavya'daki PKK lideri İsveç'te

Emniyet Polisinin Yahya Güngör hakkındaki iddianameden yaptığı ön soruşturmada, PKK'nın İskandinav lideri Bedrettin Kavak'ın İsveç'i ziyareti sırasında şoförlük ve irtibat kişisi olarak hareket ettiği ortaya çıktı. Fotoğraf 12 Aralık'ta çekildi ancak Kavak İsveç'e haziran ayında geldi. Hayatının büyük bir bölümünü Almanya ve Fransa'da geçirdi ancak nispeten yakın zamanda liberal terör yasalarının eline geçtiği İsveç'e yerleştirildi.

Bedrettin Kavak, “devrim vergisi” ödemek istemeyen Kürtlerin şiddetle cezalandırılmasını açıkça savunmuştur. Fransız ve İsveç güvenlik polisine verilen bilgilere göre Kavak, PKK adına çeşitli alacak tahsilatlarına bizzat katılmıştır. Güngör tutuklandıktan sonra planladığı gibi geri dönmedi ve bu yıl 30 Ocak'ta İsveç'ten ayrıldığı için bugün başka bir ülkede.

Aşırı solcular PKK'ya destek için yürüdü

Kürt terör örgütü PKK, sivillere karşı işlediği çok sayıdaki terör suçu nedeniyle bugün ABD, Rusya ve AB tarafından terörist olarak etiketleniyor. Örgütün gasp faaliyetleri uzun süredir biliniyor ve hem İsveç hem de uluslararası medyada dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç'in Türkiye ile artan iş birliği ile hem eski sol hükümet hem de mevcut hükümet için PKK ile mücadele her zaman yüksek öncelikli bir konu olmuştur. PKK etrafında hakim olan küresel fikir birliğine rağmen sol, terörist milisleri savunmayı görevi olarak gördü.

Son zamanlarda aşırı sol, PKK'yı savunma çabalarını yoğunlaştırdı. İsveçli aşırı solcular, silahlı sol gruplara verdikleri desteği daha kolay maskelemek için "ifade özgürlüğü" ve etnik haklar gibi bahaneler kullandılar. Örgütün Türkiye'deki terör eylemlerini ve Avrupa'daki suç faaliyetlerini tartışmaktan kaçınmak için her şey.

Aşırı solcular, çeşitli sansasyonel eylem ve gösteriler gerçekleştirirken "Rojava Komiteleri" çalışma adını kullandılar. Otonom sol çevre içinde, demokratik kurumların yeterli olmadığı ve toplumu değiştirmek için ek baskı yöntemlerine ihtiyaç olduğu fikri var. Aşırı sol, siyasi partilere müdahil olmak yerine, doğrudan tacizin bir başka ifadesi olan "doğrudan eylem" denen şeyle çalışıyor. Yaşayan Tarih Forumu kavramı şu şekilde tanımlar: "Sıklıkla kullanılan 'doğrudan eylem' terimi, güçlü bir şekilde hareket etmeyi ve anında sonuç almayı istemek anlamına gelir." Prensip olarak İsveç'teki tüm aşırı solcular, aşırı sol sendika Syndikalisterna'nın (SAC) üyesidir ve örgütün dünya görüşü çerçevesinde, üyeler çeşitli cephe örgütleri oluşturmayı seçerler. Aşırı solun çeşitli markalarına örnek olarak Allt ät Alla, Planka.nu, terör örgütü AFA ve Arna verilebilir.

Rojava komiteleri ve AFA

22 Şubat 2021 akşamı, henüz dokuz ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel lehine İspanya Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlendi. Pablo'nun sözleri, solcu terör eylemlerinin çeşitli biçimlerini yüceltiyordu.

Düzenlemenin arkasında bulunan "Mahkumlar Grubu", asıl görevi aşırı solcuların hayatını kolaylaştırmak olan bir örgüttür. Diğer şeylerin yanı sıra örgüt, cinayete teşebbüs ve silahlı suçlardan hüküm giyen aşırı solcu Joel Almgren için para topladı.

Terörü kutlayan rapçiye destek gösterisi sırasında olay yerinde Rojava Komiteleri ve terör örgütü Antifaşist Aktion (AFA) da vardı.

Bu yazıda ayrıca 4 Temmuz 2023 mitingiyle aşırı solcuların Rojava Komiteleri içinde yer almayı nasıl bir çıkış noktası olarak seçtikleri anlatılacaktır.

Siyasi bağlamlarda, aşırı sol genellikle "kara blok" olmak için siyah giysiler giyer. Çünkü terör örgütlerine destek gösterilerine katıldıklarında veya suç işlediklerinde hukuk sistemi tarafından tanınmak istemiyorlar. Ancak 4 Temmuz gösterileri sırasında görece çok az kişi siyah giyinmişti. Bunun nedeni birkaç farklı sol grubu "NATO'ya Hayır" sloganı altında toplamayı başarmış olmalarıdır.

Andreas Klominek

Andreas Klominek bir arkadaşıyla Södermalm üzerinde yürüyor.

13 Ocak'ta Aftonbladet, Oisin Cantwell'in Rojava Komitelerinden 39 yaşındaki "Andreas"ı takip ettiği "Diplomatik kriz yaratan manken arka koltukta" yazısını yayınladı. "Andreas", Stockholm'ün merkezindeki Belediye Binası'nın hemen dışında, Türkiye Cumhurbaşkanı'nı temsil eden bir oyuncak bebek kurduktan sonra. Erdoğan bebeği, muhtemelen 30'larda İtalyan faşist Benito Mussolini'nin öldürülmesine atıfta bulunarak bir sokak lambasına baş aşağı asıldı. Erdoğan bebeği hem İsveç'te hem de uluslararası alanda büyük ilgi gördü ve sonunda İsveç Televizyonu da "Andreas" ile röportaj yaptı.

Andreas Klominek, özerk sol içinde arka planda çalıştı ve hiçbir zaman kendi adıyla öne çıkmadı. Ancak İsveç Vergi Dairesi'ne göre 39 yaşındaki Andreas Klominek, Rojava Komitelerinin arkasındaki dernek olan "Heval Förlag"ın yönetim kurulu üyesi. Klominek'in sosyal medyasındaki resimleri de diğerlerinin yanı sıra SVT'nin yayınladığı siluetlerle eşleşiyor. Nedense şu ana kadar hiçbir medya Klominek'in siyasi geçmişini incelemedi.

Kim Fredriksson

2010'larda Kim Fredriksson bir aşırılık biçimini diğerine çevirdi. 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında, göçmenleri ve solcu aktivistleri taciz eden şiddet yanlısı bir dazlaktı. Ağırlaştırılmış saldırı, üç kez saldırı, iki kez yasa dışı tehdit, iki kez şiddetli direniş, yasal işlemlerde saldırı, bir grup insana karşı tahrik, iki kez vandalizm ve yasaklama emri nedeniyle dazlak olarak mahkum edildi.

Kim Fredriksson birkaç kez adını değiştirdi. "Kim Levi Helvin Karlsson" olarak doğdu ancak 1995 yılında adını "Kim Levi Helvin Stavne" olarak değiştirdi. Bundan kısa bir süre sonra soyadını Fredriksson olarak değiştirdi ve ikinci adını Benito olarak değiştirdi. Muhtemelen İtalyan faşist lider Benito Mussolini'den sonra. Kim Fredriksson'ın göbek adı hala Benito'dur.

Kim Fredriksson, kendi kız arkadaşına saldırmaktan hüküm giydiği için, skinskull çevresinde giderek daha fazla bir parya olarak görülüyordu. Sonunda, AFA'nın kurucusu Mathias Wåg'ın Fredriksson'u solun asma işinde eğiten bir tür akıl hocası olduğu aşırı solcu ortama tamamen geçmeyi seçti.

Kim Fredriksson, çeşitli görevlerde Mathias Våg'a eşlik etti ve sonunda Fredriksson, Aktuellt Fokus adlı kendi medya kanalını kurmayı seçti. Diğerlerinin yanı sıra Sol Partiden Jonas Lundgren'in yardımıyla Kim Fredriksson, kadınlara yönelik tekrarlanan kötü muamele vakalarına rağmen halkın gözüne dönebildi.

Daha önce Jonas Lundgren ile Kim Fredriksson'un geri dönüşündeki rolü hakkında röportaj yapmıştık.

Kim Fredriksson'ın suçunu solun geri kalanının işlediği suçtan ayıran şey, öncelikle siyasi muhaliflere değil kendi kız arkadaşlarına yönelik olmasıdır. Ön araştırmalar, Fredriksson'un demir pençesinden kaçan ancak kaçış sırasında durdurulan kadınları gösteriyor.

Olof Åström

Rojava Komiteleri ve kadınlara bakış çemberi Kim Fredriksson ile bitmiyor. 2004 yılında Olof Åström, o zamanki kız arkadaşına karşı yasa dışı tehditler yapmaktan suçlu bulundu. Kararın yürürlüğe girmesinden bir ay sonra bile, Savcılık Odası Olof Åström'ün kadını taciz etmeye devam etme riskinin yüksek olduğunu düşündüğü için bir temas yasağı ilan edildi. Temas yasakları, yalnızca bir suç mağdurunun taciz, zulüm veya başka suçlara maruz kalabileceğine dair somut bir risk varsa verilir.

Çok suçlu komünist

2000'li yıllarda Åström, hırsızlığa teşebbüs, üç kez yasa dışı tehdit, saldırı, iki kez şiddetli direniş, bir yetkiliye karşı şiddet, silahlı suçlar, ağırlaştırılmış saldırı, ağırlaştırılmış saldırı girişimi, saldırı, Bıçak Yasasını ihlal, uyuşturucu suçları ve zarar vermekten suçlu bulundu. Toplamda, Olof Åström tekrarlanan şiddet suçlarından neredeyse iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hükümetin şiddet içeren suçlar için artırdığı cezalar nedeniyle, Åström bugün suçlu olarak aktif olsaydı muhtemelen cezasını iki katına çıkarırdı.

Ayman Osman, eski adıyla Taki

Ayman Osman birçok kez maddi sıkıntılar yaşadı. Geçen yıl Avmaskerat'ın yayınladığı bir denetim sonucunda çok sayıda müşterisini kaybedince lüks arabasını satmak zorunda kaldı. Ancak bu, Osman'ın ilk mali krizi değildi.

2002 yılında Ayman Osman, Ulusal Demokratlar partisine yönelik şiddetli bir saldırıya katıldı. 16 Mart akşamı Ayman Osman ve diğer bazı AFA aktivistleri, Ulusal Demokratların şu anda bir toplantı yapmakta olduğu bir odaya koştu. Ayman Osman, kaldırım taşları ve koku bombalarıyla silahlanmış, savunmasız toplantı katılımcılarına saldırdı.

Ağır uyuşturucu suçu

2008 yazında polis, Södermalm'daki Bondegatan'da bir merdiven boşluğunda uyuşturucu satışı yapıldığına dair bir ihbar aldı. Polis devriyesi Ayman Osman'ı tutuklamayı başardığında, polis memurları uyuşturucu kokusu aldı ve bu, Savcının evi arama kararı almasına yol açtı. O zamanki adı Ayman Taki olan Ayman Osman, Stockholm sokaklarında çürütmeyi planladığı hem esrar hem de kokain içeren önceden paketlenmiş çantalarla daireyi doldurdu. Ayman Osman, uyuşturucu bulundurmakla suçlanınca suçu işsiz olmasına atmaya çalıştı. Ertesi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Bugünün uyuşturucu yasasıyla, büyük olasılıkla birkaç yıl hapis cezasına çarptırılacaktı.

Ayman Osman, grafik tasarım ve web geliştirme eğitimi aldığı için, kendisine aşırı solcu medya kanalı ve uygulaması "Radio Noden" içinde başrol verildi. Uygulama, tüm sol görüşlü podcast'leri tek bir yerde topladığınız bir tür podcast platformudur. Platformda, diğer şeylerin yanı sıra terör örgütü AFA'nın kendi podcast'ini dinleyebilirsiniz.

Radio Noden'ın arkasındaki fikir, aşırı solcu mekan Cyklop çevresindeki katılımın azaldığı ve aynı zamanda sosyal medyadaki aşırı solcuların sansürünü atlatmak isteyen korona salgını sırasında ortaya çıktı. Uygulamanın arkasında Ayman Osman'ın başkanı olduğu Aktionsverket derneği var. Tahtada, açık sokakta bir muhalifi öldürmeye çalıştıktan sonra uzun hapis cezasına çarptırılan AFA gazisi Joel Almgren'den çocuğu olan AFA gazisi Annika Lundmark'ı da buluyoruz. AFA ve RF çevrelerinde de aktif olan Alexander Nilsson da yönetim kurulunda yer alıyor. V politikacı Aida Amoli ve kocası Felipe Nyström de yönetim kurulunda yer alıyor ve AFA gazisi Annika Lundmark, çiftin çocuklarından birinin vaftiz annesi.

Ayman Osman, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, VOI scooter ile seyahat eden bir adama çarptıktan sonra trafikte ihmalden hüküm giydi. Ön soruşturmaya göre, davacıya göre Ayman Osman, daha sonra çarptığı yoldan geçen bisikletçiye bağırmıştı. Ayman Osman, yoldan geçen adama çarpmamak için kendini tutamadığını söyledi.

Savcıya göre, Ayman Osman, eylemleriyle, bir trafik kazası durumunda, koşulların gerektirdiği özen ve tedbiri önemli ölçüde yerine getirmemiştir. Osman günlük 11.200 SEK tutarında para cezasına çarptırıldı.

Ayman Osman, trafikte ihmal ve yoldan geçen bisikletçiye ciddi şekilde darp etme suçlarından şüphelenildiğinde, sol görüşlü avukat Linus Gardell'in kendisini davada temsil etmesi için talepte bulundu ve öyle oldu. Gardell, son zamanlarda çeşitli şiddet suçlarından yargılandıklarında AFA-Stockholm'ün favorisi haline geldi, bu belki de o kadar şaşırtıcı değil çünkü Linus Gardell'in kendisi genellikle aşırı solcu gösterilere katılıyor. Stockholm bölgesindeki aşırı sol hareket genellikle 1 Mayıs kutlamalarını Södermalm'daki Le Mano heykelinde başlatır. Antifaşist Aktion, Sendikalistler, Sendikalist Gençlik Derneği, Hepsi Hepimize, Uluslararası Marksist Eğilim, Adalet Partisi Sosyalistleri ve diğerleri gibi aşırı sol gruplar genellikle katılır.

Leonardo Long

Lenoardo Long, tıpkı PKK bağlantılı aşırı soldaki diğer aktörler gibi, şiddet içeren suçlarda da uzun bir geçmişe sahip. Erken yaşta artık feshedilmiş terör örgütü Devrimci Cephe ile bağlantılıydı.

Nadim Baalbaki

Nadim Baalbaki, Malmö'de yaşadı ancak 2022'de Malmö Şehri hizmet idaresinde asistan olarak görevinden atıldı.

Şiddet yanlısı sokak aktivisti: polis atı tarafından çiğneniyor

2014 seçim yılıyla bağlantılı olarak İsveç Partisi (SVP), Malmö'de bir seçim toplantısı düzenledi. Aşırı solcular ve sol liberal medya, SVP üyelerinin Showan Shattack'a suikast düzenlemeye çalıştığını öğrendiğinden, sol içinde intikam arzusu büyüktü.

Aşırı sol, İsveç ve Danimarka'nın dört bir yanından aktivistlerle güçlerini bir araya getirerek meydan toplantısının etrafında sözde bir "kara blok" oluşturdular. Daha önceden, aşırı solcular aktivistlerine çeşitli bağlantı biçimleri ve aşındırıcı tabanlarla hem polis memurlarına hem de polis atlarına zarar vermeleri talimatını vermişlerdi.

Nadim Baalbaki polise şişeler ve çeşitli şekillerde havai fişeklerle saldırdı ve polise göre şiddet olayları sırasında "ön plandaydı". Polise göre Baalbaki, şiddet yanlısı solun geri kalanını polise karşı yönlendirmeye çalışan bir tür azmettiriciydi. Ön soruşturmada Baalbaki'nin bir polis memurunu tekmelemeye çalıştığı görüldü.

Dört ay hapis

Baalbaki, bir polis atının önüne çıktığı için ayaklanmalar sırasında ağır yaralandı. Fiziksel ceza, suçlandığında ve daha sonra dört ay hapis cezasına çarptırıldığında daha da arttı. Çoğu zaman, daha önce cezasız kalan suçlulara yalnızca ertelenmiş cezalar verilir, ancak Baalbaki'nin isyanlar sırasındaki pervasızlığı nedeniyle, yine de hapis cezasına çarptırıldı.

Nadim Baalbaki, daha önce de belirttiğim gibi Leonardo Long ile yakın arkadaştır. Genellikle aşırı sol olaylarda ve karşı gösterilerde birlikte görülürler. Diğer şeylerin yanı sıra, hem bu yıl hem de geçen yıl 1 Mayıs'a birlikte katıldılar. Çift ayrıca Sosyalist Forum'da, AfS'ye karşı bir dizi karşı gösteride ve iç toplantılarda yakalandı.

Mauricio Villaseca

Daha önce bahsedilen kişilerin aksine, Mauricio Villaseca'nın şiddet yanlısı soldaki önceki katılımı hakkında söylenecek çok az şey var, çünkü 2013 ile 2018 yılları arasında hapisteydi. Ondan önce ailesi Güney Amerika'dan Bükreş, Romanya'ya göç etmişti.

2013 yılında Villaseca, sınırdan İsveç'e birkaç kilo uyuşturucu kaçırmaya çalıştıktan sonra ciddi uyuşturucu kaçakçılığından mahkum edildi. Dönemin liberal uyuşturucu yasalarına rağmen, yalnızca 2016 Noelinden önce serbest bırakılması gerekiyordu.

Mauricio Villaseca, bir yıldan biraz daha uzun bir süre özgür kaldıktan sonra, daha da fazla uyuşturucu suçu işleyecekti ve bu da onun bir ay daha parmaklıklar ardında kalmasına yol açtı.

Suç dünyasında, kaçakçılar fiilen çeteler için çalışan çocuklardır. Bu, hiyerarşide alt sıralarda yer alan, daha yaşlı ve daha deneyimli suçlulara kendilerini sevdirmeye çalışan genç adamlarla ilgili. Kaçak çocuk Villaseca nasıl kilolarca uyuşturucu kaçakçılığı yaptıysa, bugün de aşırı sol hareket tarafından suç işlemeye gönderilmeye başlandı. Mathias Wåg aleyhindeki iftira davasıyla bağlantılı olarak Villaseca ve başka bir aşırı solcu, Insikt24'ün gazetecilerine saldırmaya çalıştı.

Kendinizi 1 Mayıs için silahlandırın

Yazının devamında AFA gazisi Ayman Osman ile sol görüşlü avukat Linus Gardell'in ilişkisini anlatabildik. Le Mano heykelindeki geleneksel kutlamanın ardından aşırı solcular genellikle Sergel Meydanı'na yürürler. Gösteri treninde, daha sağda Mauricio Villaseca'yı görebilirsiniz.

Gösteri sırasında polis, kendilerine baltayla silahlanmış maskeli aşırı solcular tarafından saldırıya uğradıklarına dair bir uyarı aldı. Olay yerine gelen polis memurları, çok sayıda maskeli aşırı solcudan oluştuğu söylenen faillere doğru ilerliyor. Ne yazık ki, polis faillerden yalnızca ikisini, Erwin Marklund ve Mauricio Villaseca'yı tutuklamayı başardı. Erwin Marklund'a daha sonra döneceğiz çünkü o Rojava Komitelerinin arkasındaki kurulda oturuyor.

Polis Mauricio Villaseca'yı tutuklayamadan, telefonundaki kanıtları yok etmek için uçuruma doğru koştu. Sorgulama sırasında Villaseca, kendisine ait olmadığını iddia ederek telefonu talep etmedi…

Sorguda, avukat Linus Gardell tekrar ortaya çıkıyor. Sol görüşlü avukat, AFA gazisi Ayman Osman ile birlikte gösteri yaptıktan sonra duruşmada Mauricio Villaseca'nın avukatı olarak göründü.

Villaseca daha sonra Bıçak ve Diğer Tehlikeli Aletlerin Yasaklanmasına Dair Kanunu İhlal etmekten suçlu bulundu ve cezası bir günlük para cezasıydı.

Villaseca şu anda Vega'da onun uzlaşmacı geçmişinden habersiz Hintli bir aileyle yaşıyor.

Erwin Marklund

Erwin Marklund, Mauricio Villaseca ile birlikte 1 Mayıs'ta fotoğrafçıya yapılan saldırı sırasında yakalandıklarında şüpheli olarak sorgulandı.

Marklund, sorgulayıcının sorularına "yorum yok" yanıtını verdi ve polisin fotoğraflı kanıtlarına rağmen orada değilmiş gibi davrandı.

Erwin Marklund neden bıçak geçirmez yelek giyme ihtiyacı hissettiğini henüz açıklamadı.

Marklund daha sonra tüm suçlamalardan aklandı çünkü polis davacıyı hiçbir zaman teşhis edemedi.

Rojava Komitelerinin arkasındaki dernek kurulduğunda, Erwin Marklund protokol düzenleyici olarak katıldı. Bir ayarlayıcının rolü, tutanakların gerçekte karar verilenlerle uyuşup uyuşmadığını belirlemektir.

Profili "Irkçılık Karşıtı"

Erwin Marklund, 2010'larda giderek güçlenen ırkçılık karşıtlığından yararlanarak sol hareketi bünyesine katan birçok aşırı solcudan biriydi.

2013 yılında, Kärrtorp'ta bölgede kendini kurmaya başlayan İskandinav Direniş Hareketi'ne karşı gösteri yaptıkları daha büyük bir Nazi karşıtı gösteri düzenlendi. Gösteri sırasında, yakında solcu aşırılık yanlıları tarafından saldırıya uğrayacak olan NMR'den bir dizi aktivist hazır bulundu. Solcu terörist Joel Bjurströmer Almgren, karşı göstericilerden birini sırtından bıçakladı. Almgren uzun bir hapis cezasına çarptırıldı ve çeşitli silah türleri ve şiddet içeren suçlardan düzenli aralıklarla mahkum edildi. Sadece birkaç ay önce silahlı suçlardan hüküm giydi.

Kärrtorp'taki olaylardan sonra aşırı solcular, sol-liberal medyayla birlikte, odağı şiddetli soldan İskandinav direniş hareketine kaydırmaya çalıştılar.

Erwin Marklund kriz çalışmasına katıldı ve Östersund'da Kärrtorp'taki "göstericiler" ile "dayanışma" içinde düzenlenen ırkçılık karşıtı bir gösterinin başlatıcısı oldu. Hem İsveç radyosu hem de yerel medya, Marklund'un gösterisine, Kärrtorp'taki aşırı solcu bıçaklı saldırı hakkında herhangi bir eleştirel soru sormadan ilgi gösterdi.

Steven Cuzner

2010'ların başlarında İsveç'e organize dilenme geldi ve bu da çingene dilencilerin her sokak köşesinde görünmeye başlamasına yol açtı. İlk başta, organize dilenciliği eleştirenler şüpheliydi, ancak dilenci birliklerinin arkasındaki suç örgütlerinin sokak sahnesinin yeni unsurunu nasıl sorgulamaya başladıklarına dair bilgiler ortaya çıkmaya başladıktan sonra. Bu da çingene liglerini durdurmak için giderek daha fazla talepte bulunan belediye dilenme yasaklarına yol açtı. Bu dönemde İsveç Demokratları, dilenciliğe ve beraberindeki suçlara karşı İsveç'in en net seslerinden biri haline geldi ve konu birçok yerel, ulusal ve Avrupalı politikacı tarafından gündeme getirildi.

Yıllar geçti ve giderek görünür hale gelen dilenci ligleri İsveç'in imajını ciddi şekilde zedelemeye başladı. 2015 yazında İsveç Demokratları, partinin dilenmeye nasıl son vermeyi planladığına dair büyük bir bilgilendirme kampanyası başlatmayı seçti. Kampanya Stockholm metrosunu hedef aldı ve yolcuları hem İsveççe hem de İngilizce olarak bilgilendirdi. Östermalmstorg'a büyük yatırımlar yapmışlar ve yürüyen merdivenlerin üstünü İngilizce metinle kapatmışlardı: "İsveç'teki karışıklık için üzgünüm. Zorla dilenme konusunda ciddi bir sorunumuz var! Uluslararası çeteler insanların çaresizliğinden kâr elde ediyor. Hükümetimiz gerekeni yapmayacak. Ama yapacağız ve rekor bir hızla büyüyoruz. Biz muhalefetiz ve gerçek bir değişim sözü veriyoruz! Daha iyi bir İsveç 2018'e tekrar hoş geldiniz."

Metro kampanyası bir protestoya neden oldu ve anti-demokratik sol, ne pahasına olursa olsun kampanyayı durdurmak istedi. V politikacısı Hanna Gunnarsson, sosyal medyaya girerek takipçilerini reklam afişlerini tahrip etmeye çağırdı. Tam da bunu yapan Steven Cuzner'dı.

14 Kasım 2016'da Stockholm bölge mahkemesi Steven Cuzner'ı vandalizme, günlük para cezasına ve 21.000 SEK tazminata mahkum etti. Ancak devlet, düşük geliri nedeniyle Cuzner'ın avukatlık ücretlerini karşıladı. Duruşma sırasında Cuzner, vandalizmi "nefret propagandasına karşı" "kendiliğinden bir tepki" olarak nitelendirdi, ancak bu, Cuzner'ın Stockholm metro sisteminde ilk suç işlemesi değildi ...

Aşırı sol içinde insanlar, daha zengin olan diğerlerinin kendi yaşam masraflarını karşılamak zorunda olduğu yanılsamasıyla yaşıyor. Geçen yüzyıl boyunca bu, solun toplumun en altında yer alan takipçileri çekmek için ana satış noktası oldu.

Bunun bir ifadesi, Sendikalistlerin şiddet içeren kampanyası "Planka.nu"dur; bu kampanya, kişinin kendi seyahat masraflarını ödemeyi göz ardı ederek "tahta" yapmasından ibarettir. Organizasyon, üyelik ücretinin ek ücretleri ve Stockholm ilçe trafiğine (SL) verilen zararları finanse etmeye gittiği 2001 yılından beri varlığını sürdürmektedir. Örgüt, metro bariyerlerini ücret ödemeden nasıl geçeceğiniz konusunda talimat verirken toplu taşımanın ücretsiz olmasını da savunuyor.

16 Ocak 2012'de Steven Cuzner, geçerli bir ehliyet olmadan SL ile Hagsätra'ya gitmeye çalıştı. Nedense Cuzner, Åhléns Şehrindeki iki polis memuruna yaklaştı ve onlara ehliyetinin olmadığını söyledi. polisle bağlantılı olarak

Bir güvenlik araması yapan Steven Cuzner, vücudunu havaya kaldırıp kolunu sallayarak kurtulmaya çalıştı.

Sadece birkaç ay sonra, Steven Cuzner Kamu Düzeni Yasasını ihlal etmekten hüküm giydi ve cezası 1.000 SEK para cezasıydı. Cuzner, kendi seyahat masraflarını karşılama konusundaki isteksizliğini siyasi argümanlarla haklı çıkardı ve biletlerin çok pahalı olduğunu düşündü. 2012'de aylık kart ücreti 790 SEK idi, bu da günlük kabaca 27 SEK'e tekabül ediyor.

Mayıs ayının sonunda, AFA'nın kurucusu Mathias Wåg, özel bir kişiye karşı iki iftira davası açtığında yargılandı. Bir dizi aşırı solcu bu vesileyle desteklerini göstermek için Stockholm bölge mahkemesine gitmişti. Bunlardan biri Steven Cuzner ve kız arkadaşı Sarah Kim'di. Insikt24, Mathias Wåg'ın duruşmasındaki katılımcılar hakkında burada rapor verdi.

Erik Bonk

Erik Bonk daha önce, İsveç'teki tüm aşırı sol örgütlerin merkezini oluşturan aşırı sol sendika Sendikalistlerinin genel sekreteriydi. Bonk düzenli olarak uyuşturucu suçlarından hüküm giyiyor.

Viktor Eckert

Hafta içi Viktor Eckert, Färnebo halk lisesinde öğretmen olarak çalışıyor.

Färnebo, okulun geleceğin solcu aktivistlerini yaratmaya yönelik belirgin bir hedefi olduğu için geleneksel Kumvux eğitimlerinden farklıdır. Färnebo Folkhögskola'nın web sitesinde şöyle diyor: "Färnebo Folkhögskola, barış, çevre ve dayanışma hareketinin halk lisesidir. Küresel sorunlar, adalet ve değişim hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin buluşma yeriyiz. Bağlılığınıza inanıyoruz!".

Insikt24 "Feminizm ve Küresel Adalet" uzaktan eğitim kursuna kaydolduğunda, kursun belirtilen içeriğine çok az zaman ayrıldı, ancak kurs oturumunun tamamı özel nitelikteki sohbetlere ayrıldı. Diğer şeylerin yanı sıra, Carmen Blanco Valer nakışa olan yeni ilgisinden bahsetti ve diğer toplantı katılımcıları göçmenlere ve "lezbiyen örgütlenmeye" olan bağlılıklarıyla övündüler. Öğrencilerden biri bana gururla dört kadın ve bir kediyle birlikte bir topluluğa taşınacağını söyledi. İncelemenin tamamını burada görebilirsiniz:

Gazetecilerin militan sokak aktivistlerine dönüştüğü ortaya çıktı

Stockholm bölgesindeki aşırı sol çevreyle ilgili haberlerimiz sırasında, Viktor Eckert neredeyse her zaman oradadır, ancak her şeyden önce eleştirel gazetecileri takip etme hevesiyle öne çıkar. Aşırı sol sendika SAC'ın hem bu yıl hem de bir önceki yıl düzenlediği yıllık 1 Mayıs gösterisi sırasında Viktor Eckert, kameramanlarımızı şiddet yanlısı aşırı solculara ayırdı, aralarında Viktor Eckert'in genellikle özel olarak takıldığı Nadim Baalbaki ve Leonardo Long da vardı.

Özerk Devrimci İskandinav ittifakı

Viktor Eckert, "ARNA" olarak kısaltılan Özerk Devrimci İskandinav İttifakı ağının bir parçasıdır. Grup, İskandinav ülkelerinde muhaliflerin toplantılarını bozmak isteyen aşırı sol gruplar için bir tür şemsiye örgüt. Ağ, İsveç'ten bir dizi grubu içeriyor ve Viktor Eckert, diğer şeylerin yanı sıra, ARNA ağıyla Almanya'daki "Ende Gälende"ye seyahat etti. Ende Gälende, Almanya'nın enerji sistemine karşı genellikle yasa dışı izinsiz girişler ve diğer sabotaj biçimleri işleyen aşırı solcu ve iklim-aşırılık yanlısı bir dernektir.

İzinsiz girme

Viktor Eckert, Almanya'daki solcu ve iklim aşırılık yanlısı gösterileri ziyaret ettiğinde, AG Hedvig grubu aracılığıyla İsveç'i temsil etti. AG Hedvig İsveç'te de benzer suçlar işledi ve bununla bağlantılı olarak Viktor Eckert, diğer şeylerin yanı sıra Öresund'daki bir elektrik santraline yasadışı izinsiz girmekten mahkum edildi. Yasadışı izinsiz girişin cezası sadece günlük para cezalarıydı.

AG Hedvig'den Eckert ve diğer aktivistlerin tazminata mahkum edilmesiyle bağlantılı olarak grup, takipçilerini Anarşist Kara Haç'a bağışta bulunmaya da çağırdı. ABC hjälpen, daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılmış polis katilleri ve aşırı soldan teröristler için para toplayan aşırı solcu bir örgüttür.

Viktor Eckert, tesadüfen PKK'yı desteklemek için gösteriye katılan çok şiddet yanlısı AFA aktivisti Leodan Rodriguez'in yanında da görüldü.

Leodan Rodriguez

Şiddet yanlısı sol içindeki diğer profillerin aksine, Leodan Rodriguez görece yeni bir isim. Son zamanlarda, özerk ortam yeni üye alımında zorluk yaşıyor ve faaliyeti sürdürmek için uzun süredir aktivistlere güveniyor. Bu, Rodriguez'i AFA ile derin bağlantıları olan etkili bir solcu aşırılık yanlısı yaptı. Birkaç siyasi saikli suçtan hüküm giydi ve ayrıca 2017'de Jönköping'de Odin Askerlerine düzenlenen saldırıyla bağlantılı olarak ciddi bir saldırıya karıştı.

Jönköping'de radikalleşmek

Leodan Rodriguez, Sosyal Demokratların Gençlik Birliği (SSU) içindeki siyasi katılımına başladı, ancak kısa süre sonra Jönköping'deki solcu aşırı ortama yaklaşacaktı.

Rodriguez'in kendisi aşırı sol çevre içinde fiziksel buluşma noktalarının önemini vurguladı ve öncüllerin varlığını radikalleşme sürecinin yürütülmesi için bir gereklilik olarak gördü. Jönköping'de Rodriguez, diğer şeylerin yanı sıra sokak dövüşü silahları satışıyla dikkat çeken Tändsticks bölgesindeki aşırı solcu bölgeye katıldı.

Suç

Leodan Rodriguez'in suçu, siyasi muhaliflere karşı çeşitli şiddet içeren suçlardan oluşuyor. 2017 yılında, o sırada Jönköping'de bir güvenlik yürüyüşü düzenleyen Odin Askerlerine ciddi saldırıda bulunduğundan şüpheleniliyordu. Terör örgütü AFA ile güçlü bağlantısı nedeniyle güvenlik polisi devreye girdi, ancak soruşturma delil yetersizliğinden kısa sürede kapatılacaktı.

Ancak Leodan Rodriguez'in bir kez daha şiddet içeren suçlardan şüphelenilmesi yalnızca birkaç yıl alacaktı. Siyasi bir miting sırasında, Rodriguez bir muhalife saldırdı ve ertesi yıl başka bir mitingde sokak sanatçısı Dan Park'a sıcak kahve fırlattı. Rodriguez yasal süreci uzatmaya çalıştı ve kısa süre sonra polis tarafından aranacaktı. Sonunda, saldırı ve tacizden ertelenmiş hapis cezasına ve toplum hizmetine mahkûm edildi ve bunun 5.000 SEK'i saldırı nedeniyle tazmin edildi.

Sol Parti'ye bağlı

Leodan Rodriguez, aşırı solcu gruplara çeşitli grafik tasarım biçimleri sağladığı grafik tasarım alanında danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Güvenlik Polisi 2001'de Brand'in yazı işleri kadrosunun neredeyse tamamının AFA'ya ait olduğunu belirttiğinden, Tidningen Brand için grafikler üretmiş olması büyük bir sürpriz değil. Ancak Ledan Rodriguez, demokrat bir parti olduğunu iddia eden Sol Parti için grafikler üretmiştir...

Sol Parti

İsveç'in terörle mücadele konusundaki uluslararası taahhütlerine rağmen, Sol Parti'den bazı siyasetçiler PKK'ya desteklerini göstermeyi seçtiler.

Geçen yılki Almedal haftasında, Riksdag üyesi Daniel Riazat kendisinin ve Riksdag'daki meslektaşları Malcolm Jallow ve Lorena Varas'ın PKK bayrağıyla poz verdiği bir fotoğrafını yayınladı. Hepsi aynı zamanda Sol Parti'nin parti yönetim kurulu üyesidir.

Terörist milislerin tutumu büyük tepkilere neden oldu, ancak ilk başta parti lideri Nooshi Dadgostar olayla ilgili yorum yapmayı reddetti. Sonunda Dadgostar, Aftonbladet'e belirsiz bir cevap verdi: "Bu, üç kişiyle konuşabileceğiniz bir şey, benim yaptığım veya onayladığım bir şey değil."

Sol Parti, PKK'yı terör listesinden çıkarmak istiyor

Şu anda PKK, ABD, Rusya, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanıyor. İsveç'in yaptığı uluslararası taahhütler nedeniyle, bu, Kürt milislerin İsveç'te de terörist olarak etiketlendiği anlamına gelir. Hakim uluslararası konsensüsün arkasındaki temeller, diğer şeylerin yanı sıra, makalenin başında açıklanan PKK'nın Avrupa'daki sivillere yönelik terör eylemleri ve suç faaliyetlerine bağlıdır.

Ama İsveç'te PKK'nın terör damgasını kaldırmak isteyen bir parti var, o da Sol Parti. 2016 tarihli bir kongre kararına göre Sol Parti, PKK'ya katılımı suç olmaktan çıkarmak için çalışmalıdır.

Ancak Sol Parti'nin üst düzey temsilcilerinin PKK bayrağıyla poz vermesine rağmen, Sol Parti resmi bir bildiriyle örgütü desteklemediklerini iddia etti: “Hayır. Kürtlerin insan hakları taleplerini destekliyoruz ama Sol Parti PKK'yı desteklemiyor"