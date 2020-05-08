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    İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 135 ölüm

    İsveç'te son bir günde yaşanan ölümlerle toplam can kaybı 3 bin 175’e yükseldi.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 17:01
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    İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 135 ölüm

    İsveç'te koronavirüs bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor.

    Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 135 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 3 bin 175’e çıktı.

    VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇTİ

    Vaka sayısı ise son 24 saatte 642 artarak, 25 bin 265’e çıktı.

    İsveç Kamu Sağlık Ajansı, ilk potansiyel vakaların hiçbir belirti göstermeden ülkeye aylar önce giriş yapmış olma ihtimalinin var olduğunu belirtmişti.

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