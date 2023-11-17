İsveç'te terör örgütü PKK provokasyonu İsveç'te provokasyonlarını sürdüren terör örgütü PKK yandaşları, Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çekerek propaganda yaptı.

AA

NATO'ya üye olmak için Türkiye'den onay bekleyen İsveç'te, PKK'lı teröristler ve yandaşları sokakta dolaşmaya devam ediyor.

TBMM'ye sevk edilen NATO'ya katılım protokolü, dün Dışişleri Komisyonu tarafından ertelendi.

Gelişme sonrası İsveç tarafından bir resmi açıklama gelmezken, terör örgütü PKK yandaşları kararı protesto etti.

PKK yandaşlarından propaganda

Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çeken PKK yandaşları, İsveç polisi eşliğinde propaganda yaptı.

Terör örgütünün bu provokasyonunun görüntüsü, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)