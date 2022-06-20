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    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem

    İsveç'in Göteborg kentinde toplanan terör örgütü sempatizanları, Götaplatsen Meydanı'nda ellerinde PKK paçavları ve Öcalan posterleriyle yürüdüler.
    • 20.06.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 22:00
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    NATO'ya katılmak isteyen İsveç'te terör örgütü yandaşları bir kez daha ortaya çıktı.

    Göteborg kentinde Götaplatsen Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

    Meydanda PKK paçavraları, Öcalan posterleri açıldı

    Gösteride terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşınırken, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri açıldı.

    Şehir merkezinde yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının eylemi 2 saat sürdü.

    İsveç te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem #1

    "İsveç, iki yüzlü bir politika uyguluyor"

    AA'da yer alan habere göre, bir toplantıdan dönen Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel, şahit olduğu eylemi görüntüleyerek tepki gösterdi.

    Yüksel, yaptığı açıklamada, İsveç hükümeti Türkiye ile masada pazarlık yaparken, terör örgütü yandaşlarının burada rahat bir şekilde gösteri yapabildiğine işaret ederek, "İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü kabul ettiğini söylüyor, fakat iki yüzlü bir politika uyguluyor." dedi.

    Yüksel, İsveçli bir politikacı olarak polis gözetiminde yapılan eylemi kınadığını belirtti.

    İsveç te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem #2

    İsveç te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem #3

    İsveç te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarından Türkiye karşıtı eylem #4

     


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