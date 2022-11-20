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    İsveç'te terör yandaşları Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto etti

    TSK yaptığı operasyonla terör inlerini yok etti. İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları toplanarak Pençe-Kilit Harekatı operasyonunun durdurulmasını istediler.
    • 20.11.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 17:32
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    İsveç'te terör yandaşları Pençe-Kılıç Harekatı'nı protesto etti

    Mehmetçik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" Suriye ve Irak'ın kuzeyinde başlatılan operasyon kapsamında terör örgütü üyelerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

    Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik başlatılan operasyon dünyada da ses getirdi.

    NATO'ya girmek isteyen İsveç Türkiye'nin vetosuyla karşılaşmıştı. Türkiye, İsveç'ten terör örgütüyle arasına mesafe koyması şartıyla üyelik başvurusunu onaylayacağını belirtmişti.

    İsveç'te operasyonu protesto ettiler

    İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" operasyonunu protesto etti.

    İsveç te terör yandaşları Pençe-Kılıç Harekatı nı protesto etti #1

    'Pençe-Kılıç Hava Harekatı' durdurulmasını istediler

    Başkent Stockholm'de Segels Torg Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç'in "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırmasının" ve "Türkiye ile yapılan NATO anlaşmasının" iptalini istedi.

    PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.

    İsveç te terör yandaşları Pençe-Kılıç Harekatı nı protesto etti #2

    Terörle mücadele yasa tasarısı

    İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" 16 Kasım Çarşamba günü onaylanmıştı.

    1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasada teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtilmişti.

    İsveç te terör yandaşları Pençe-Kılıç Harekatı nı protesto etti #3

    İsveç te terör yandaşları Pençe-Kılıç Harekatı nı protesto etti #4


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