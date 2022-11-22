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İsveç'te trafik, yoğun kar yağışına teslim oldu
Kar fırtınası nedeniyle İskandinav ülkesinde hayat durma noktasına geldi.
- 22.11.2022 - 11:45
- Güncelleme : 22.11.2022 - 12:41
İsveç'te kar yağışı etkisini gösteriyor.
Yoğun kar yağışı, başkent Stockholm'ü adeta felç etti.
İsveç Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü (SMHI), ülkenin büyük bir kısmına kar yağmaya devam ederken, aksaklıklar konusunda uyardı.
Ulaşım ağları felç oldu
Uçak seferleri, trenler ve kara yolu ulaşım ağları, kar fırtınasından ciddi şekilde etkilenirken iptaller yaşandı.
Stockholm'de tren seferleriyle ilgili iptallerin, salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.
İsveç'te trafik, yoğun kar yağışına teslim oldu ViDEO
İsveç'te yoğun kar yağışı
Kar temizleme araçları, birikintileri kontrol altına almak için gece boyunca çalıştı, ancak birkaç makinenin zarar gördüğü kaydedildi.
AA'nın haberine göre, İsveç Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Katarina Wolffram, "Kışın burada olduğu açıkça fark ediliyor." dedi.