İsveç’te tren halk otobüsüne çarptı

Kavşakta sıkışan halk otobüsüne çarpan trendeki 3 yolcu hafif yaralanırken, kaza anı bir görgü tanığının kamerasına yansıdı.

İsveç'in Göteborg kenti Hisingen Mahallesi’nde 50 yolcusu bulunan tren, kavşakta sıkışan halk otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs büyük hasar oluşurken, tren raydan çıktı.

KAZA ANINI KAYDA ALDI

3 yolcunun hafif yaralandığı kaza ise görgü tanığının cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaza sırasında görgü tanığının, "Dikkat et, dikkat et, lanet olsun. Şimdi tren çarpacak, çarpacak, çarpacak. İşte buydu... Allah kahretsin, cehennem" dediği duyuldu.

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“DELİ GİBİ KOŞTUM”

Yaşadığı korku dolu anları yerel gazeteye anlatan Freddy Persson adlı görgü tanığı, "Sabahın erken saatleriydi ve otobüsümü bekliyordum. Demiryolunun üzerinde bir otobüsün durduğunu ve arızalandığını gördüm. Bu yüzden cep telefonumu çıkarmaya karar verdim. Ve sadece birkaç saniye sonra kaza oldu. Deli gibi koştum ve kafamın üzerinden uçan şeyleri duyabiliyordum. Çılgın gün." diye konuştu.