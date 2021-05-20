İsveç’te Türk asıllı siyasetçiyi ölümle tehdit eden şahsa ceza

Devlet kanalında çıkan haberi üzerine ölüm tehdidi alan Mikail Yüksel, şahsı dava etti. Mahkeme, Yüksel’i tehdit eden şahsın tazminat ödemesine hükmetti.

İsveç’te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, İsveç devlet televizyonunda yayınlanan bir haberinin ardından, bir kişiden ölüm tehdidi aldı.

Şahsı ihbar eden Yüksel, Göteborg Bölge Mahkemesi’nde görülen davayı kazandı.

Yüksel’i tehdit eden 19 yaşındaki şahsın, 5 bin kron (yaklaşık 493 euro) tazminat ödemesine karar verildi.

“CAMİ İNŞAATINA BAĞIŞLAYACAĞIM”

Yüksel, söz konusu kişinin mahkemede pişmanlık duymasından dolayı cezasında indirim yapıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İsveç devlet televizyonu SVT'de bir haberim yayınlandıktan sonra bir kişiden ölüm tehdidi aldım ve polise ihbarda bulundum. Olay mahkemeye taşındıktan sonra, zanlı cezalandırılarak bana 5 bin kron ödemesine karar verildi. Ben de bu parayı Göteborg'da yapılan cami inşaatına bağışlayacağım."