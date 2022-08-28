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    İsveç'te Türk siyasetçi 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi

    İsveç'in Linköping kenti Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok, 2022 genel seçimlerinde Merkez Partisi (C) tarafından birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi.
    • 28.08.2022 - 16:16
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    İsveç'te Türk siyasetçi 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi

    İsveç'in Linköping Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanı Muharrem Demirok, Merkez Partisi'nin Östergötland bölgesi birinci sıra milletvekili adayı oldu.

    11 Eylül'de yapılacak seçimlere hazırlanan Demirok, AA muhabirine, Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı görevini 12 yıldır yürüttüğünü belirterek "Türk kökenli bir siyasetçi olarak uzun yıllar politikayla uğraşıyorum. Geçen yıl milletvekilliğini kıl payı kaybettim. Bu sene büyük ihtimalle kazanacağım. Zira, partimiz bölgeden en az 1 milletvekili çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

    Kulu'dan milletvekili adaylığına

    Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e gelen bir işçi ailesinin bu ülkede doğan bir çocuğu olduğunu aktaran Demirok, "Çift kültürlü biri olarak İsveç'te yaşayan 50 bin Kululu hemşehrilerimi temsil ettiğimin bilinciyle parlamentoda iyi çalışmalar yapacağımı düşünüyorum." dedi.

    İsveç te Türk siyasetçi 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi #1

    İsveç'in "en çevreci" kenti

    Demirok, Linköping'i, İsveç'in "en çevreci" şehri haline getirdiklerini belirterek iki geri dönüşüm tesisiyle şehrin sıcak su, elektrik ve ısınma ihtiyacının yüzde 90'ını çöpten elde ettiklerini söyledi.

    2025'e kadar yüzde 10'luk petrol kullanımını tamamen sıfırlamayı amaçladıklarını dile getiren Demirok, "İsveç'te fosil yakıtların kullanımına son verilmesi yönünde büyük adımlar attık. Çöplerin yakıta dönüştürülmesi yoluyla evlerin elektrik ve ısınma ihtiyacını sağlamada İsveç'in en başarılı şehri olduk." diye konuştu.

    İsveç te Türk siyasetçi 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi #2

    İsveç te Türk siyasetçi 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi #3


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