İsveç’te Uygur Türkleri protesto gösterisi gerçekleştirdi

Parlamento önünde protesto yapan Uygur Türkleri, İsveç’in Çin uygulamalarını soykırım olarak kabul etmesini istedi.

Uygur Türkleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Parlamento binası önünde toplandı.

Uygur Maarif Derneğince düzenlenen protestolarda, çadır kuran eylemciler "Uygurlara özgürlük", "Soykırımı tanıyın" ve "Toplama kamplarını kapatın" sloganları atarak, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının "soykırım" olarak tanınmasını istedi.

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkanı Adem Galip, yaptığı açıklamalarda protestolar hakkında bilgi verdi.

“6 AY BOYUNCA HER GÜN GÖSTERİ YAPACAĞIZ”

Galip, 3 milyona yakın Uygur Türkünün Çin tarafından toplama kamplarına kapatıldığını vurgulayarak, 6 ay boyunca her gün Parlamento önünde çadır kurup gösteri yapacaklarını söyledi.

“İSVEÇ PARLAMENTOSU'NUN DA AYNI KARARI ALMASINI İSTİYORUZ”

Adem Galip, şu sözleri kaydetti:

"Kanada, Hollanda ve Amerika, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını, soykırım olarak tanıdı. İsveç Parlamentosu'nun da aynı kararı almasını istiyoruz."