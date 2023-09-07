İsveç'te yapılan anketin sonucu: Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyız Ankete katılanların çoğunluğu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasına karşı çıktı. Yapılan yorumda, "Ankara ve Stockholm, yakın zamanda dost olmaz" denildi.

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, önce terör örgütü PKK ve uzantılarının eylemlerine göz yumdu.

İskandinav ülkesinde şimdi de polis eşliğinde İslam karşıtı eylemler düzenlenerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar gerçekleştiriliyor.

İsveç'te Türkiye anketi

Diğer taraftan askeri ittifakın bir parçası olabilmek için Ankara'nın ne diyeceğini merak eden İsveç'te dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda mesajlar veren Türkiye'nin, İsveç'te tepkiyle karşılandığı belirtildi.

"Ankara ve Stockholm, yakın zamanda dost olmaz"

Almanya basınından Die Freie Welt'in aktardığına göre, "Ankara ve Stockholm yakın zamanda dost olacak gibi görünmüyor." denildi.

ABD'nin İsveç'in her ne pahasına olursa olsun NATO'ya katılmasını istediği, ancak Türkiye'nin bu duruma mesafeli yaklaştığı anımsatıldı.

Yüzde 60: Türkiye'nin AB üyeliğine karşıyız

"Türkiye’nin AB’ye katılımı mümkün görünmüyor." ifadesi kullanılarak, İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesinin yaptırdığı anketin sonuçları paylaşıldı:

İsveç, Türkiye'nin AB üyeliğini kabul etmeyecektir. Ankete katılanların yüzde 60'ı Türkiye'nin AB'ye katılmasına karşı oy kullandı.



Katılımcıların sadece yüzde 7'si, Türkiye'nin AB'ye katılmasının iyi bir fikir olduğunu düşünüyor.

Ortaya çıkan sonucun, İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili sorulara verilen cevaplarla neredeyse birebir örtüştüğüne dikkat çekildi.

"Türkiye daha fazlasını isteyecek"

Buna göre katılımcıların yüzde 59'u, Türkiye'nin, İsveç'in üyeliğinin önünü açmak için daha fazla talepte bulunacağına inanıyor.

Yalnızca yüzde 6'sı ise Ankara'nın başka bir koşul öne sürmeyeceğini düşünüyor.

İsveç'in NATO umudu

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, geçtiğimiz günlerde, "NATO için umutluyuz" mesajı vermişti.

Billström, "İsveç hükümeti, yazın varılan anlaşmanın ve Vilnius'ta yapılan açıklamanın hâlâ geçerli olduğu dışında başka bir sinyal almadı." demişti.