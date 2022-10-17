İsveç'te yeni başbakan, Ulf Kristersson oldu

Kristersson'un kurduğu koalisyon, Meclis'ten güvenoyu aldı. Ülkenin yeni lideri "7 ana sorunumuz var" derken, Türk asıllı vekil Demirok, "Bu politikalarla İsveç'i 4 yıl yönetmesi zor" diye konuştu.

İsveç'te halk, 11 Eylül'de sandık başına gitti.

Mevcut Başbakan Magdalena Andersson, hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

36 günlük koalisyon arayışı

İskandinav ülkesinde 36 gün süren koalisyon görüşmeleri sona ererken, sağ koalisyon hükümeti kuruldu.

Ilımlı Muhafazakar Parti (M), Liberal Parti (L) ve Hristiyan Demokrat Partisi (KD) ile üçlü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

3 oy farkla güven oyu aldılar

Aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi (SD) de hükümete dışarıdan destek verdiğini açıkladı.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (S), Yeşiller ve Çevre Partisi (MP), Sol Parti (V) ve Merkez Partisi (C) güven oylamasında hükümete destek vermedi.

Sağ koalisyon hükümeti, 173 "hayır" oyu kullanılan oylamada, 176 "evet" ile güvenoyu aldı.

Yeni Başbakan Kristersson

Burada seyirciler arasında bir kişi, yeni hükümeti protesto ederek hükümetin "sahte" olduğunu söyledi. Güvenlik görevlileri, eylemciyi dışarı çıkardı.

Ilımlı Muhafazakar Parti'nin lideri ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu ve bakanlar kurulunu yarın açıklayacağını söyledi.

Türkiye'nin talepleri ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İsveç, Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olabilmek için başvuruda bulundu.

Birçok ülkenin meclisi, Helsinki ve Finlandiya'nın katılımı yönünde oy kullanırken, Türkiye ise terör ve diğer suçlardan iadesini istediği isimler konusunda gerekli adımların atılmasını bekliyor.

Kristersson: 7 ana sorunumuz var

İsveç'in Vasteras kentinde bulunan Tidö Sarayı'nda 13 Ekim'de Liberal Parti, Hristiyan Demokrat Partisi ve İsveç Demokrat Partisi ile hükümet üzerinde anlaştıklarını aktaran Kristersseron, "Tidö Anlaşması İsveç İçin Sözleşme" başlığı altında 62 konu ve 7 ana başlıkta uzlaştıklarını belirtti.

İsveç'in 7 ana sorunu olduğunu ifade eden Kristersson, bunların eğitim, suç ve çete savaşları, hasta bakımı, göç ve entegrasyon, ekonomi, iklim ve enerji krizi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi olduğunu kaydetti.

Demirok: Bu politikalarla İsveç'i 4 yıl yönetmesi zor

Merkez Partisi Türk asıllı milletvekili Muharrem Demirok da yeni hükümetin, Meclis'ten güvenoyu almasını "İsveç'in kara günü" olarak nitelendirdi.

Sağ hükümetin beklentilerden uzak olduğunu söyleyen Demirok, "Sağ hükümet, aşırı sağcı politikalar izleyeceği yönünde sinyaller verdi. Daha liberal politikalar bekliyorduk, bu politikalarla İsveç'i 4 yıl yönetmesi zor." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'te genel seçim sonuçları

AA'nın haberine göre, ülkede 11 Eylül'de yapılan genel seçim sonucuna göre, sağ blok partiler yüzde 49,6, azınlık hükümeti ile iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 48,9 oy almıştı.

Buna göre, 349 sandalyeli parlamentoda sağ blok partileri 176, sol blok partileri 173 sandalye kazanmıştı.

Seçimlerde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) oyunu yüzde 20,5'e yükselterek ülkenin ikinci büyük partisi konumuna gelmesi dikkati çekmişti.