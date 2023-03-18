İsveç'te yetenek yarışmasında Samet Yüce ikinci oldu İsveç'te zekasıyla herkesi kendine hayran bırakan 15 yaşındaki Samet Yüce, yetenek yarışmasında birinciliği kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.

İsveç'te kamu televizyonu TV4'de yayımlanan yetenek yarışmasında jüri üyeleri, "matematik dehası" olarak nitelendirdikleri 15 yaşındaki Samet Yüce'nin, zihinsel çarpma ve bölme işlemlerini hesap makinesi hızında yaparak sorulara doğru cevap verdiği için ikinci olduğunu açıkladı.

Taklitten şarkıcılığa, resimden dansa birçok konuda 40 adayın yeteneklerini sergilemek amacıyla katıldığı yarışmada başarı gösteren Yüce yaptığı açıklamada, ikincilikten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Hedefi birincilikti

Matematiği çok sevdiğini belirten Samet Yüce, birincilik için çok uğraştığını ama jürinin kararına saygılı olduğunu dile getirdi.

Oğlunun küçük yaştan itibaren matematiğe düşkün olduğunu kaydeden Aydın Yüce de Samet'in hafızasının inanılmaz olduğunu söyledi.

"Çok mutluyuz"

Baba Yüce, şunları söyledi:

Küçük yaştan beri güçlü hafıza ve hızlı matematik işlemlerini çözme yeteneği ile oğlum dikkati çekiyordu. Bu konuda okulda girdiği yarışmada birinci oldu. Daha sonra oğlumu bu yarışmaya yönlendirdiler, burada da ikinci oldu, ailece çok mutluyuz.

"Şaşkınlıkla karşılandı"

Yarışmaya katıldıktan sonra oğlunun İsveç medyasında ilgi gördüğünü anlatan Yüce, şu ifadeleri kullandı: