İsveç’ten, İskandinavya ve AB vatandaşlarına aşı sertifikası şartı

21 Aralık'tan itibaren ülkeye girişlerde, İskandinavya ve AB ülkelerinin vatandaşlarından koronavirüs aşı sertifikası isteneceği bildirildi.

İsveç Sosyal İşler Bakanı Lena Hallengren, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle kötüleşen durumu kontrol altına almak için bir dizi önlem almayı düşündüklerini belirtti.

Alınacak önlemlerden birinin de 21 Aralık'ta, Finlandiya, Norveç, Danimarka'nın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İsveç'e geleceklerin yanlarında koronavirüs aşısı olduklarına dair sertifikaları ya da 72 saat geçerli PCR test sonuçlarını getirmeleri gerektiğini kaydetti.

‘SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI’ BAŞARISIZ OLMUŞTU

İsveç'te koronavirüs ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisinin başarısız olması nedeniyle 24 Aralık 2020 ile 1 Haziran 2021 arasında virüse karşı yeni tedbirler alınmış, tedbirler 29 Ekim'de tamamen kaldırılmıştı.

Salgının 4. dalgasının İsveç'te etkisini artırması nedeniyle, 8 Aralık'tan itibaren yeni tedbirler önerilerek, yetişkinlerin kalabalık yerlerden kaçınması, sosyal mesafeye uyulması ve toplu taşıma araçlarında maske takılması istenmişti.

Ülkede halihazırda, Türkiye'nin de aralarında olduğu, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarından aşı sertifikası isteniyor.

15 BİN 221 KİŞİ VEFAT ETTİ

Öte yandan Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, İsveç'te bugüne kadar koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 221'e çıktı. Vaka sayısı da 1 milyon 242 bin 733'e yükseldi. Ülkede 12 yaş üstü, çift doz koronavirüs aşısı olanların oranı yüzde 80,8'i bulurken, 3. doz aşı olanların oranı da yüzde 22,3'e çıktı.