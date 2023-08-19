İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları engellemek için yeni adım İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların önlenmesi için yeni bir adım atıldı. İsveç hükümeti, "Kamu Düzeni Yasası"nı incelemeye aldı.

AA

İskandinav ülkesi İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saldırılar Müslümanların tepkisine neden oluyor.

Son günlerde İsveç sadece, İslam'ın kutsal değerlerinin hedef alınmasıyla gündeme gelmeye başladı.

İsveç hükümetinin bu duruma karşı atacağı adımlar ise merak konusu.

Kamu Düzeni Yasası incelemeye alındı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Ebba Busch ve Liberal Parti Genel Başkanı Johan Pehrson, İsveç'in Dagens Nyheter gazetesinde konuyla ilgili makale kaleme aldı.

İsveç Anayasası değiştirilmeden Kamu Düzeni Yasası'nın analiz edilmeye başlandığı belirtilen makalede, polisin, kamuya açık toplantı ve gösteri başvurularını incelerken "ülke güvenliğini" göz önünde bulundurmasının önemine işaret edildi.

Makalede, hükümetin de bu kuralların ne ölçüde değiştirilebileceğini araştıracağı kaydedildi.

Rapor tutulacak

Gazete, Kur'an-ı Kerim'e yönelik artan saldırıları engellemek için hükümetin söz konusu incelemeyi başlattığını yazdı.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer de konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Kamu Düzeni Yasası'nı, Suç Önleme Konseyi Başkanı Mattias Larsson'un inceleyip raporlayacağını ve raporunu en geç 1 Temmuz 2024'e kadar sunabileceğini söyledi.