İsveç’ten yeni açıklama: Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemi, iyi imajı kötüye çevirebilir İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma eyleminin ülkesinin iyi imajını kötüye çevirebileceğini söyledi. Billström, “İsveç'in iyi yöndeki imajı, İslamofobik olarak gösterilmeye devam edilirse uzun vadede kötü yönde değişecektir” dedi.

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AA

İslamafobik eylemlerle tanınan İsveç, Kurban Bayramı'nın birinci günü yine rahat durmadı...

Başkent Stockholm'deki Stockholm Camisi'nin önüne giden Irak asıllı Salwan Momika, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Skandal, dünyada ses getirdi.

Soruşturma başlatıldı

Türkiye, Irak, Pakistan, Endonezya ve Afganistan başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok devlet, olaya tepki gösterdi.

İsveç yönetimi de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tepkilerin ardından İsveç polisi, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini gerçekleştiren Momika hakkında "halkı tahrik" suçundan şikayette bulunduklarını açıkladı.

İsveç'ten kınama

Çok geçmeden İsveç Dışişleri Bakanlığı da Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Açıklamada, "İsveç hükümeti, ülkedeki gösterilerde bireylerin İslamofobik eylemlerinin Müslümanlar için kırıcı olabileceğini anlıyor. İsveç hükümetinin görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmayan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitapların yakılmasının "açıkça provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bunlarla ilgili hoşgörüsüzlüklerin İsveç'te veya Avrupa'da hiçbir yeri yoktur." görüşü paylaşıldı.

Bakan açık açık söyledi: İmajımız kötü yönde değişecek

Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna gösterilen tepkiler üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Syndsvenskan gazetesine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Billström, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, ülkemizin iyi yöndeki imajını kötüye çevirebilir." ifadesini kullandı.

İsveç'in itibarını kurtarmak için mücadele ettiğini kaydeden Billström, "İsveç'in iyi yöndeki imajı, İslamofobik olarak gösterilmeye devam edilirse uzun vadede kötü yönde değişecektir. Bunun İsveç'in NATO üyeliği onayı sürecinde ne gibi sonuçlar doğuracağını kestirmek zor gibi. Ancak hükümetin ifade özgürlüğünü de savunması önemli." değerlendirmesinde bulundu.