İsveç’ten yeni açıklama: Toplamda iki boru hattında 4 sızıntı var

İsveç Sahil Güvenlik yetkilileri, Kuzey Akım 1 ve 2’deki gaz sızıntılarıyla ilgili farklı açıklamalar nedeniyle detaylı bilgi verdi. Buna göre toplamda iki boru hattından 4 sızıntı olduğu belirtildi.

Dünya, Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntıları konuşuyor…

Hem İsveç hem de Danimarka başbakanları, sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı eylemlerden kaynaklandığını öne sürerken, bilgi kirliliği de işin boyutunu değiştiriyor.

"İki boru hattında 4 sızıntı var"

Bunun önüne geçmek isteyen İsveç Sahil Güvenlik yetkilileri, detaylı bilgilerle olayı net halini gözler önüne serdi.

İsveç Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada “Kuzey Akım 1 üzerinde daha büyük bir sızıntı ve Kuzey Akım 2 üzerinde daha küçük bir sızıntı olmak üzere şu anda İsveç sularında iki gaz sızıntısı var. Danimarka sularında da iki sızıntı bildirildi. Bu nedenle, ilk gözlemlerin pazartesi akşamı bildirilmesinden bu yana bildirilen vaka ve gözlemlerin sayısı değişmedi.” denildi.

Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattındaki patlama anı VİDEO

İlk bilgi pazartesi günü geldi

İsveç makamlarının açıklamasına göre, İsveç sularındaki iki sızıntı arasındaki mesafe 1.8 kilometre, İsveç’teki sızıntının Danimarka sularındaki en yakın sızıntıya olan mesafesi 4.6 km uzaklıkta.

DHA'da yer alan habere göre ise İsveç Sahil Güvenliği, gaz sızıntısı ile ilgili ilk bilgiyi 26 Eylül Pazartesi akşamı aldı.

Danimarka açıklaması

Danimarka Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Eylül Salı günü yapılan açıklamada, “Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım gaz boru hatlarında meydana gelen üç gaz sızıntısının ardından, gemi ve hava trafiğinin güvenliği adına sızıntıların çevresinde yasaklama bölgeleri oluşturuldu. Kuzey Akım 1'de Bornholm'un kuzeydoğusunda iki sızıntı var, Kuzey Akım 2'de Dueodde'nin güneyinde bir sızıntı var. Sızıntılar, Danimarka Savunma F-16 önleme müdahale birimi tarafından keşfedildi.” denilmişti.