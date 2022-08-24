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    İsviçre, ABD'den savaş uçağı alımı için referanduma gidiyor

    Yeterli imzaya ulaşan aktivistler, F-35 alımının önüne geçmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 08:43
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    İsviçre, ABD'den savaş uçağı alımı için referanduma gidiyor

    ABD'den 36 adet F-35 savaş uçağı satın almak isteyen İsviçre hükümeti, tepkilerle karşılaştı.

    İsviçreli aktivistler, ülkelerinin satın alma işlemini durdurmak için ulusal referandumu tetikledi.

    İsviçre'de F-35 tartışması

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında Lockheed Martin tarafından üretilen jetleri satın almak için anlaşma imzalayan 15'inci ülke olan İsviçre, "askeri tarafsızlığın dış politikasının temel ilkesi olması" nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

    Referandum için yeterli imza toplandı

    Hükümet, yaptığı açıklamada, özellikle F-35'leri tercih edip etmeme konusunda ikinci bir referandum yapılması için 100 binden fazla imzanın toplandığını açıkladı.

    Financial Times'ın haberine göre, ülkedeki anayasal sisteme göre, hükümet böyle bir oylama için tarih belirlemek ve sandıktan çıkacak sonuca uymak zorunda.

    "Hukukun kötüye kullanılması değilse bile yanlış anlaşılmasıdır"

    Lockheed Martin ile imzalanan sözleşmeyi destekleyen FDP liberal partisinin başkanı Thierry Burkart, "Bu, popüler hukukun kötüye kullanılması değilse bile yanlış anlaşılmasıdır." dedi.

    İsviçre, ABD den savaş uçağı alımı için referanduma gidiyor #1


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