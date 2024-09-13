İsviçre güzelinin ölümünde kan donduran ayrıntılar: Parçalayıp püre haline getirdi Kocası tarafından boğularak vahşice parçalandığını öğrenilen İsviçre güzellik yarışması finalisti 38 yaşındaki Kristina Joksimovic'in ölümü ile ilgili kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı.

Haber Merkezi

İsviçre'yi sarsan cinayet...

38 yaşındaki Kristina Joksimovic, şubat ayında İsviçre'nin Basel kentine yakın Binningen'deki evinde öldürülmüş halde bulundu.

CİNAYETİ KABUL ETTİ

Thomas isimli 41 yaşındaki kocası gözaltına alındı ve ​​eşini öldürdüğünü kabul etti.

Thomas, eşini öldürdüğünü kabul ettikten sonra serbest bırakılmayı talep etti ancak bu talebi İsviçre Yüksek Federal Mahkemesi’nce reddedildi.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM"

İsviçreli haber ajansı BZ Basel'in haberine göre, cinayetle ilgili korkunç yeni ayrıntıların gün yüzüne çıktı.

Modelin kocası ve iki kızının babası, mart ayında eşini öldürdüğünü itiraf etti ancak modelin daha önce kendisine bıçakla saldırdığını ve kendisini korumak için bunu yaptığını söyledi.

BİRÇOK KESİCİ ALET KULLANDI

Ancak adli tıp uzmanları boğuşma izine rastlamadı ve kadının ölüm nedeninin boğulma olduğunu tespit etti.

Gazetenin ulaştığı otopsi raporuna göre, Joksimoviç'in cesedi testere, bıçak ve bahçe makasıyla parçalanmıştı.

"PÜRE HALİNE GETİRDİ"

Raporda, vücudunun bazı parçalarının el blenderi ile parçalanarak "püre haline getirildiği" ve kimyasal bir solüsyonda eritildiği belirtildi.

Thomas, cesedinin bulunmasından bir gün sonra tutuklandı ve ifadesinde bir ay önce onu ölü bulduğunu ve panikle çamaşır odasında cesedini parçaladığını söyledi.

"SOĞUKANLILIKLA YAPMIŞ"

Savcılar çarşamba günü yaptıkları açıklamada, Thomas'ın "karısını öldürdükten sonra belirgin derecede yüksek düzeyde suç enerjisi, empati eksikliği ve soğukkanlılık" gösterdiğini ve bunu örtbas etmeye çalıştığını söyledi.

Savcılar ayrıca daha önce karısını boğduğunu da ortaya çıkardı.

7 YILDIR EVLİLERDİ

Modellik yapan ve İsviçre’de düzenlenen güzellik yarışmasında finalist olan Joksimovic, 2017’de Thomas ile evlenmişti.