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- İsviçre, Rusya'ya yanıt olarak NATO'ya yaklaşıyor
İsviçre, Rusya'ya yanıt olarak NATO'ya yaklaşıyor
- 17.05.2022 - 09:56
- Güncelleme : 17.05.2022 - 10:57
İsviçre'nin "tarafsız" statüsü, on yıllardır en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı.
Ülkedeki Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yanıt olarak NATO'ya yaklaşıyor.
"Tarafsızlığın yorumlanma biçimi değişebilir"
İsviçre Savunma Bakanlığı Güvenlik Politikaları Şefi Paelvi Pulli, Reuters’a yaptığı açıklamada, bakanlığın, NATO ülkeleriyle ortak askeri tatbikatları ve mühimmatları içeren güvenlik seçenekleri hakkında bir rapor hazırlattığını söyledi.
Pulli, "Sonuçta, tarafsızlığın yorumlanma biçiminde değişiklikler olabilir." dedi.
"NATO'yla yakın çalışalım ama..."
İsviçre medyası, Savunma Bakanı Viola Amherd'in Washington'a yaptığı ziyarette, İsviçre'nin NATO'yla daha yakın çalışması gerektiğini, ancak buna katılmaması gerektiğini söylediğini aktardı.
Pulli, 20'nci yüzyılda İsviçre'yi her iki dünya savaşının dışında tutan tarafsızlığın kendi içinde bir amaç olmadığını, İsviçre'nin güvenliğini artırmayı hedeflediğini dile getirdi.
İsviçre ve NATO arasında üst düzey toplantılar gündemde
Güvenlik Politikaları Şefi Pulli, diğer seçenekler arasında İsviçre ile NATO komutanları ve politikacılar arasında üst düzey ve düzenli toplantıların yer aldığını kaydetti.
Geçmişte tarafsızlık pozisyonuna sahip iki ülke İsveç ve Finlandiya, şimdi ise NATO'ya katılmak istiyor. Pulli, İsviçre'nin benzer adımı atması ihtimalinin düşük olduğunu sözlerine ekledi.
Halkın çoğunluğu NATO'dan yana
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, İsviçre halkının söz konusu askeri ittifaka bakış açısında büyük değişikliğe neden oldu.
Yapılan araştırmaya göre, halkın yüzde 56'sı, NATO ile bağların güçlendirilmesini istiyor. Bu oran, son yıllarda yüzde 37 seviyesindeydi.