İsviçre, Türkiye'yi koronavirüsle ilgili 'riskli ülkeler' listesinden çıkardı

Türkiye'den İsviçre'ye seyahat eden yolcular, negatif test sonucuyla 10 günlük zorunlu karantinadan muaf tutulacak.

İsviçre, daha önce koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seyahat kısıtlaması getirdiği "riskli ülkeler/bölgeler" listesine Türkiye'yi eklemişti.

İsviçre'de federal hükümet, listede güncelleme yapmaya karar verdi.

Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) aldığı karar kapsamında, 19 Nisan'dan itibaren Türkiye riskli listeye alınmış ve listedeki ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenlerin 10 gün boyunca karantinada olacağı belirtilmişti.

TÜRKİYE'DEN GİDENLERE KARANTİNA ŞARTI KALDIRILDI

Türkiye, son dönemde uyguladığı sıkı tedbirlerle vaka sayılarını ciddi oranda düşürmeyi başardı.

BAG, listede bugün yaptığı güncellemede, yarından geçerli olmak üzere, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı.

Böylelikle, Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler karantina şartından muaf tutulacak.

LİSTEDEN ÇIKARILAN DİĞER ÜLKELER

Türkiye’nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkarıldı.

İngiltere, Hindistan Belçika, Hollanda, İsveç, Arjantin, Slovenya, Letonya, Litvanya, Şili, Nepal, Tanzanya ve Uruguay gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 30 ülke ise listede kalmaya devam etti.

AŞI YAPTIRMAYANLARA TEST ZORUNLULUĞU

Öte yandan, Türkiye'ye gidiş ve gelişlerde koronavirüs aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. BAG'ın bugünkü kararıyla, Türkiye'den gelen yolcularda koronavirüs testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak.

İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ağır para cezaları veriliyor.

İSVİÇRE'NİN AŞILAMA KAMPANYASI

Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10 bin İsviçre frangına kadar ağır para cezalarına maruz kalabiliyor.

Bu arada, nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, toplam 4 milyon 823 bin 933 doz koronavirüs aşısı uygulandı. Ülkede 1 milyon 750 bin 400 kişinin ise iki doz aşısı tamamlandı.