İsviçre ve İtalya sınırı eriyen buzullar nedeniyle yeniden çiziliyor İtalya ve İsviçre hükümeti, eriyen buzullar sebebiyle sınırın değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

DHA

Eriyen buzullar İtalya ve İsviçre'de de etkisini gösterdi...

İsviçre hükümeti, yaptığı duyuru ile Alpler'in en yüksek zirvelerinden olan Matterhorn Zirvesi'nin altındaki sınırında 'birkaç metrelik' değişiklik yapılacağını duyurdu.

DÜZENLEME BUGÜN RESMEN ONAYLANDI

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İsviçre hükümeti, "Buzulların erimesiyle bu doğal unsurlar gelişiyor ve ulusal sınırları yeniden tanımlıyor." ifadesinde bulundu.

Bu kapsamda, İsviçre hükümeti düzenlemeyi bugün resmen onaylarken, İtalya'da ise onay süreci sürüyor.

YENİ SINIRIN AYRINTILARI KAMUOYUNDA PAYLAŞILACAK

Öte yandan, İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, her iki tarafın da imza sürecini tamamladığında, anlaşmanın yayınlanacağı ve yeni sınırın ayrıntılarının kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

İKİNCİ EN BÜYÜK YILLIK DÜŞÜŞ

İsviçre'de buzullar geçen yıl hacimlerinin yüzde 4'ünü kaybederken, kayıtlara geçen ikinci en büyük yıllık düşüşü yaşadı. Ayrıca, ülkede en büyük düşüş 2022'de yüzde 6 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, yaklaşık 40 yıl önce Matterhorn yakınlarındaki buzulu geçerken kaybolan bir Alman dağcının kalıntıları geçen yıl temmuz ayında eriyen buzun içinde bulunmuş ve 2022 yılında İtalyan Alpleri'nde ise bir buzulun çökmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)