İsviçre'de 1986 yılında kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı İsviçre polisi 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakın bir buzula tırmanırken kaybolan Alman dağcının cesedine ulaştıklarını duyurdu.

DHA

İsviçre'nin Zermatt kentinde 12 Temmuz 2023'te dağcılar, Theodul Buzulu’nda insan kalıntılarının yanı sıra birkaç ekipman parçası keşfettiler.

Eylül 1986’da ünlü Matterhorn Dağı’na yakınTheodul Buzulu’na tırmanırken kaybolan dağcının cesedi ve ekipmanları bulundu.

İsviçre polisi konuya dair açıklamada bulundu.

"Aramalar sonuçsuz kalmıştı"

Polis tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eylül 1986'da o zamanlar 38 yaşında olan bir Alman dağcı, bir dağ tırmanışından dönmediği için kayıp olarak bildirildi. O sırada yapılan aramalar başarılı olmamıştı.

Kimliği belirlendi

Keşfin tamamı, Valais kanton polisinin adli kimlik belirleme bölümüyle işbirliği içinde incelenmek üzere Sion'a, Valais Hastanesi'nin adli tıp bölümüne nakledildi.

Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğu ortaya çıktı

DNA testi, gerçekten de Eylül 1986'dan beri kayıp olan dağcı olduğunu ortaya koydu. Azalan buzullar, onlarca yıl önce kaybolduğu bildirilen dağcıları giderek daha fazla getiriyor.