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İsviçre'de BM toplantısında konuşan İsrailli yetkililer protesto edildi

İsviçre'de BM toplantısında konuşan İsrailli yetkililer protesto edildi Cenevre şehrinde, Filistin Özel Oturumu'na katılan Türk heyetinin de aralarında olduğu çok sayıda ülkenin temsilcileri, İsrailli yetkililerin kürsüye gelmesiyle tepki amacıyla salonu terk etti.