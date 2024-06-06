İsrail'in, Filistinli Müslümanlara zulmü devam ediyor.
Bu zulme sessiz kalmayan göstericiler, katil İsrail'i dünyanın birçok noktasında protesto ediyor.
Son protesto İsviçre'de yapıldı.
BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Filistin Özel Oturumu düzenlendi.
İsrailli yetkililer konuşurken protesto edildi
Oturumda konuşmak için kürsüye davet edilen İsrailli hükümet yetkilisi ve işveren temsilcisi ayrı ayrı protesto edildi.
Çok sayıda ülkenin temsilcileri, İsrailli yetkililerin kürsüye gelmesiyle salondan ayrıldı.
Salonu terk ettiler
Türk heyeti de, İsrailli yetkililere tepki göstererek salonu terk etti.
Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İsrailli yetkililerin konuşmaları alkışlanmadı.
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