İsviçre'de canlı yayını sabote eden iklim aktivisti elini kürsüye yapıştırdı Seçim tartışmasının yapıldığı canlı yayın sırasında, sunucunun bulunduğu kürsüye elini yapıştıran Yok Oluş İsyanı adlı grubun üyesi olan bir iklim aktivisti, gözaltına alındı.

İHA

Toplumun dikkatini çekmek ve insanlığı uyandırmak için başvurulan eylemler birçok formda ortaya çıkıyor.

Bu kapsamda iklim aktivistleri sık sık sanat eserlerini hedef alıyor.

Son zamanlarda dünyanın önde gelen sanat eserlerine saldıran iklim aktivistlerinin bu eylemleri tartışmaların odağında yer alıyor.

Bu kez ise görüntülerin adresi İsviçre. Alışılmışın dışında yaşanan olay, canlı yayında meydana geldi.

Elini kürsüye yapıştırdı

Yok Oluş İsyanı adlı grubun üyesi olan bir iklim aktivisti, canlı yayını sabote etti.

Leman Bleu TV’de Genel Yayın Yönetmeni Jeremy Seydoux’un moderatörlüğünde canlı yayında yapılan seçim tartışması sırasında, "Birlikte Harekete Geçelim" yazılı tişört giyen aktivist, elini kürsüye yapıştırdı.

"Kesinlikle söyleyecek bir şeyiniz yok"

Cenevre kantonunun yedi üyeli yönetim konseyine seçilen aday ile konuştuğu sırada gerçekleşen eylem sırasında Seydoux, aktiviste parmağını sallayarak şu ifadeleri kullandı:

Yazık, efendim. Demokratik bir TV programını rehin alıyorsunuz. Bugün halk oy kullandı ve buraya elinizi masaya yapıştırmaya geldiniz, bu utanç verici. Bu gösteriye sizinle birlikte ev sahipliği yapmayı reddediyorum. Kesinlikle söyleyecek bir şeyiniz yok ve şimdi sizden tahliye edilmenizi isteyeceğim.

Gözaltına alındı

Canlı yayını stüdyonun dışında izleyenler ise aktivisti yuhalayarak tepki gösterdi.

Elini kürsüye yapıştırdığı ilk başta fark edilmeyen aktivist, personel tarafından dışarı çıkarılmaya çalışılsa da başarısız olundu.

Daha sonra yapıştırıcının kimyasal madde yardımıyla sökülmesinin ardından aktivist polis tarafından yaka paça gözaltına alındı.