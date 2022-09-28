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    İsviçre'de enerji tasarrufu: Hız sınırı 80 kilometreye düşürülsün önerisi

    İsviçre'de muhalefetteki Yeşil Parti, enerji krizine karşı tasarruf sağlanması için otoyollarda hız sınırının saatte 80 kilometreye düşürülmesi önerisinde bulundu.
    • 28.09.2022 - 20:29
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    İsviçre'de enerji tasarrufu: Hız sınırı 80 kilometreye düşürülsün önerisi

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara cevap olarak Rusya, Avrupa'ya doğalgazı tamamen kesti.

    Bu durum, Avrupa'da enerji maliyetlerini artırdı.

    Enerji krizini en derinden yaşayan Avrupa ülkeleri, birçok tedbiri uygulamaya koydu.

    Son olarak İsviçre'den ilginç bir öneri geldi.

    Yeşil Parti Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

    "Hız sınırı 120'den 80'e düşürülsün" önerisi

    Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek "Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde." ifadesini kullandı.

    "Sürücü haklarına aykırı" tepkisi

    İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

    İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti.

    Eski Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga, isteyen sürücünün otoyollarda, trafik akışını engellememek kaydıyla saatte 120 kilometre hızın altında yolculuk yapabileceğini açıklamıştı.

    İsviçre de enerji tasarrufu: Hız sınırı 80 kilometreye düşürülsün önerisi #1


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