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    İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı davası Yargıtay'da

    İsviçre'de 5 yıl önce bir mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren ve 'Erdoğan'ı öldürün' pankartını açan sanıklara beraat kararı, İsviçre Yargıtayına taşınacak.
    • 28.08.2022 - 23:19
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    İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı davası Yargıtay'da

    İsviçreli Blick gazetesine isim vermeden konuşan Bern Başsavcılığı sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada 4 sanık hakkında mart ayında alınan beraat kararına itiraz edilerek, Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıkladı.
    Temyiz sürecinin ne zaman başlayacağına dair ise bilgi verilmedi.
    18 Ocak'ta başlayan 4 sanık hakkındaki davada 9 Mart'ta hakim, beraat kararı vermişti.

    4 sanığı "akladılar"

    Savcılık makamının 4 sanık için "günlük 32 ila 40 oranında kısmen şartlı, kısmen şartsız para cezası" verilmesini talep etmesine rağmen hakim, 4 sanığı aklamıştı.

    "Kill" kelimesi sadece öldürmek anlamına gelmiyormuş

    Mahkeme, beraat kararında, pankartta yer alan İngilizcedeki "kill" ifadesinin sadece "öldürmek" anlamına gelmediğini de gerekçeler arasında göstermişti.
    İsviçre savcısı, kararın temyizi için henüz karar vermediğini belirtmişti.

    İsviçre de Erdoğan ı öldürün pankartı davası Yargıtay da #1

    İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan pankart

    İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

    Türk Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da pankartı açan şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle "suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik" suçundan ceza tayin etmişti.

    Suç konusu posteri hazırlayan ve İsviçre basınında "sol kanattan aktivistler" olarak takdim edilen zanlıların itirazı üzerine duruşma açılmasına karar verilmişti.


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